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MLB》大谷翔平MVP強敵出現！「他需要被放在討論當中」

2024/08/26 06:58

林多（左）與大谷翔平。（資料照）林多（左）與大谷翔平。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流球星大谷翔平在今年轉戰道奇，僅靠著打擊「一刀流」的驚人表現就讓他成為今年國聯MVP的熱門人選，有望成為史上第一位拿下MVP的指定打擊。不過《The Athletic》記者薩蒙（Will Sammon）提到，國聯有位競爭者也應該被討論，他就是大都會隊的明星游擊手林多（Francisco Lindro）。

林多在今年除了開季前2週14場比賽繳出低迷的0.393攻擊指數（OPS）外，接下來他的OPS高達0.873，他在攻防兩端的表現都相當優異，同時也是大都會的休息室領袖，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）直言：「他需要被放進MVP的討論當中...我知道還有其他人今年也繳出非常好的表現，但他應該跟這些人比肩。」

近年來進階數據WAR（勝利貢獻值）在年度獎項的討論中越發被重視，數據網站《Fangraphs》顯示，林多今年WAR高達6.5，比大谷翔平的6.3還高。《Fangraphs》在計算WAR時，純擔任指定打擊的球員在加權上會被扣比較重的分數，而像林多這種擔任棒球場上最難守位同時又守得好的的球員則會在WAR的計算上具有優勢。大谷翔平在這種情況下僅落後林多0.2WAR，顯見他今年的攻擊表現有多好（不過大谷在跑壘上的進步同樣幫助他的打者WAR已逼近生涯最高、去年的6.5WAR）。

薩蒙指出，由於大谷翔平誇張的進攻表現，加上成為史上最少場次達成「40轟、40盜」的球員，讓投票者很難把目光放在林多身上，不過他認為林多的貢獻也值得獲得一些讚賞。門多薩說道：「我們正在見證偉大。我認為有很多時候人們會把球員表現好視為理所當然，但他們能夠日復一日地出賽其實並不簡單。不只是攻擊面，還有他正鎮守最難的位置，以及他對球隊與休息室的意義。」

門多薩提到一個有趣的觀點，那就是他覺得這個聯盟有時候並不珍惜林多的表現。林多在前2年都在季末的MVP票選排名第9，但他都沒有入選明星賽，包含今年在內，林多已經連續5個賽季未能入選明星賽，上一次林多入選明星賽已經要追溯到他還效力於守護者的2019年。

不過林多本季有望在MVP的排行榜當中拿到生涯最好的成績，事實上他也正朝著自己的生涯年邁進，目前林多已經敲出27轟、78分打點，跑出25次盜壘成功，wRC+（標準化加權得分創造值）135是生涯新高，OPS+（標準化攻擊指數）135亦然，先前林多表現最好的賽季是2018年，他當年敲出38轟，wRC+與OPS+都是132，該年林多創造高達7.8的fWAR。

現在大都會仍在積極爭搶國聯外卡以及國聯東區龍頭的位置，而林多現在的表現已經好到值得MVP選票，只要接下來他能持續高檔演出，並帶領大都會重返季後賽，那或許，大谷翔平將不會是國聯MVP的唯一熱門。

林多是今年國聯fWAR最高的球員，他也有望寫下生涯最佳賽季。（美聯社）林多是今年國聯fWAR最高的球員，他也有望寫下生涯最佳賽季。（美聯社）

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