賽車》TSR全國機車錦標賽封關站 詹博堯突破日本夾擊二度封王

詹博堯（右）奪冠。（TSR提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年TSR全國機車錦標賽封關站，週日在彰化溪湖K1賽車場落幕。多達29名車手角逐的125A組賽事，「小胖」詹博堯在好友協助下擺脫日本藤永優、長谷部潤等勁敵追擊，繼今年首站之後，壓軸站也有頭有尾拿下第二冠。

等級最高的125A組在烈日高溫下激戰，今年4月首站台南安定封王的詹博堯，揮別6月機車拋錨退賽陰霾，週日上午排位賽跑出46秒047最快單圈取得桿位。下午決賽「小胖」乘勝追擊，順勢突圍而出，加上陳韋豪成功卡住藤永優，最終詹博堯獨跑一路衝至終點，成績12分52秒268，「首站奪冠後，車子沒設定好加上自己求勝心過重，一度陷下低潮，還好這站頂住壓力，心態也做適度調整，全季表現自評大約及格65分。」

請繼續往下閱讀...

詹博堯從小對機車興趣濃厚，中華科大也唸機械系，原本當「馬路小霸王」的他，直到出車禍摔斷大腿，7年前轉入賽車場訓練，3年後被YAMAHA車隊相中簽約。由於「小胖」身高167公分，體重卻有80公斤，賽道速度多少受影響，因此減重是首要目標，「這重量對於機車調整比較困難，去年我一度降到74公斤，今年沒節制肉又長回來，明年目標是70公斤。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法