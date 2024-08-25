美網》挑戰大滿貫25冠！衛冕者喬科維奇期待創造空前紀錄

喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024 年美國網球公開賽週一開打，寶刀未老的喬科維奇（Novak Djokovic）期待衛冕，並尋求創造歷史紀錄的第25座大滿貫冠軍。

「我迫不及待地想站在燈光下。」喬科維奇將在首日亞瑟艾許中央球場夜間壓軸賽事，男單第一輪遭遇會外賽晉級的摩爾多瓦對手阿爾伯特（Radu Albot），塞爾維亞第2種子受訪時信心滿滿說：「體育館內的聲音和能量與其餘地方都不同，我非常期待。」若37歲喬帥再度連闖7關，將超越澳洲傳奇女將考特（Margaret Court），挾史無前例的大滿貫25冠獨走，更加奠定網壇「 GOAT（史上最佳）」地位。

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這是喬科維奇自2005年首度美網參戰以來，第18度紐約法拉盛公園硬地賽場出擊，包括去年已4度奪冠的他，期許榮膺賽史16年來衛冕男單第一人，「我不知道這麼久了，希望今年情況有所改變。我的目標始終是努力進入決賽並為冠軍而戰，這種心態今年也不例外。」「三巨頭」中已退役的瑞士天王費德爾（Roger Federer），2004至2008年完成美網五連霸後，就沒人能夠連莊。

先前巴黎奧運，喬科維奇爆冷扳倒西班牙後浪艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），首度奪金圓夢並完成「生涯金滿貫」壯舉，如今美網他則鎖定大滿貫25冠，「人們問我：『既然你金牌到手也贏得一切，還有什麼可以追逐的呢？』其實我仍有動力，還想創造更多歷史，激勵更多年輕人看網球、打網球。」

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