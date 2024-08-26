晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

美網》謝淑薇與梅騰絲女雙第2種子 首戰老將張帥中法組合

2024/08/26 07:06

謝淑薇（右起）與梅騰絲。（資料照）謝淑薇（右起）與梅騰絲。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年美國網球公開賽週一開打，64席女雙籤表出爐，「台灣一姊」謝淑薇與比利時老搭檔梅騰絲（Elise Mertens）排第2種子，首戰中國張帥／法國美拉德諾維琪（Kristina Mladenovic），預約開胡晉級。

戰功彪炳的謝淑薇，職業生涯共有大滿貫女雙7冠、混雙2冠，美網正是四大賽唯一尚未掄元的最後拼圖。目前WTA女雙世界排名第5的小薇，與暫居第4的好友梅騰絲持續合拍，「台比聯軍」今年初澳洲公開賽攜手封后、溫布頓錦標賽躋身4強，如今高居美網女雙種子第2席，也是紐約法拉盛公園奪冠熱門，初登場面對都年逾3旬的「中法組合」，可望延續手感和默契旗開得勝。

本屆美網共3名台灣女將角逐雙打會內舞台，除了名氣響亮的謝淑薇，吳芳嫺／澳洲蓋德茲基（Olivia Gadecki）首戰哥倫比亞歐索里奧（Camila Osorio）／美國帕克絲（Alycia Parks）。詹皓晴／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）排第10種子，遭遇義大利科恰雷托（Elisabetta Cocciaretto）／丹麥陶森（Clara Tauson）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。