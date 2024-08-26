美網》謝淑薇與梅騰絲女雙第2種子 首戰老將張帥中法組合

謝淑薇（右起）與梅騰絲。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年美國網球公開賽週一開打，64席女雙籤表出爐，「台灣一姊」謝淑薇與比利時老搭檔梅騰絲（Elise Mertens）排第2種子，首戰中國張帥／法國美拉德諾維琪（Kristina Mladenovic），預約開胡晉級。

戰功彪炳的謝淑薇，職業生涯共有大滿貫女雙7冠、混雙2冠，美網正是四大賽唯一尚未掄元的最後拼圖。目前WTA女雙世界排名第5的小薇，與暫居第4的好友梅騰絲持續合拍，「台比聯軍」今年初澳洲公開賽攜手封后、溫布頓錦標賽躋身4強，如今高居美網女雙種子第2席，也是紐約法拉盛公園奪冠熱門，初登場面對都年逾3旬的「中法組合」，可望延續手感和默契旗開得勝。

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本屆美網共3名台灣女將角逐雙打會內舞台，除了名氣響亮的謝淑薇，吳芳嫺／澳洲蓋德茲基（Olivia Gadecki）首戰哥倫比亞歐索里奧（Camila Osorio）／美國帕克絲（Alycia Parks）。詹皓晴／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）排第10種子，遭遇義大利科恰雷托（Elisabetta Cocciaretto）／丹麥陶森（Clara Tauson）。

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