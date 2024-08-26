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背負台灣帕運奪牌希望 方振宇以平常心面對

2024/08/26 04:45

〔中央社〕即將第2度踏上帕運殿堂，台灣羽球好手方振宇被視為台灣代表團的奪牌熱門。他認為每名對手的實力都很接近，因此希望自己平常心面對。

方振宇因出生時難產，導致左臂神經叢損傷，期間歷經多次手術及復健。他在國中時開始接觸熱愛的羽球，雖然左手肌肉萎縮，但仍成功克服困難，並在2021年以外卡之姿登上最高殿堂東京帕運，成為台灣首名參加帕運的羽球選手，而且一路挺進4強，可惜最後以第4名作收，與獎牌擦肩而過。

如今帶著第2種子身分踏上巴黎帕運，方振宇接受媒體聯訪時透露，這次參賽的選手實力都很接近，因此就是好好準備每一場比賽，然後以平常心面對，試著讓自己專注在賽事上，「有了上一次的經驗，不管在身體的調整上或心態方面都可以做得更好一點。」

已經前往比賽場地適應感覺，方振宇提到，僅有短短的30分鐘，以適應燈光、場上跑動為主，「目前身體狀況蠻OK的，希望利用這幾天調整時差。」指導教練紀世清則指出，一切按照訓練節奏進行，搭配兩名實力不錯的陪練選手輔助，不希望給方振宇太多壓力。

歷經拚積分的辛苦過程，台灣羽球女雙楊伊宸、胡光秋成功挺進帕運殿堂，其中胡光秋更興奮說道，第一件事是與刻著帕運標誌的場地拍照，兩人皆透露有種苦盡甘來的感覺，期望接下來當作平常公開賽來打，將壓力化為動力。（編輯：何宏儒）1130826

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