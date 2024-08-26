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LLB少棒》龜山少棒延長賽失利無緣28年首冠 台灣小將淚灑球場

2024/08/26 07:04

〔記者黃照敦／綜合報導〕在美國賓州威廉波特舉行的LLB（世界少棒聯盟）世界少棒賽，亞太區代表桃園龜山國小連戰皆捷，拿到睽違15年的國際組冠軍，可惜台灣時間今天凌晨冠軍戰6局下只差一個出局數就能奪冠，最後卻被逆轉，苦戰到延長賽第8局突破僵局制，被突襲短打又發生投手暴傳一壘失誤失分，以1：2敗給美國東南區代表佛羅里達州隊，無緣拿下自1996年高雄復興國小之後，首個世界冠軍，台灣小將飲恨，當場淚灑球場。

邱治愷先發投4局，雖然局局有危機，共被敲6支安打，但都能化險為夷，力保不失，尤其2局下，兩度解決滿壘危機，所幸台灣隊教頭李政達老謀深算，多次調動守備，穩定軍心，維持台灣隊1:0領先局面，邱唯喆5局救援上場，可惜在第六局二出局後被攻進1分追平，雙方進入延長賽。台灣隊只打出5安，其中胡諺鈞包辦雙安，林聖凱也有二壘打，余家睿和廖宣澔則在七局上相繼安打，但攻勢未能延續取分。

龜山少棒是台灣近年少棒一方霸主，但無法在LLB（世界少棒聯盟）世界少棒賽奪冠，去年相隔多年後重返威廉波特，卻在國際組冠軍戰惜敗，今年捲土重來，昨天先以4:1擊敗委內瑞拉，繼2009年後再次贏得國際組冠軍，台灣時間今天凌晨3點登場的世界大賽冠軍戰，力拚3個多小時最後苦吞敗戰，也讓自台灣桃園組團遠到現場加油的家長後援會深覺惋惜，但對於龜山小將整個比賽的奮戰精神，現場見證仍感到相當驕傲。

龜山少棒隊今年過關斬將，先在台灣取得代表權，後來也拿到亞太區代表權，連續兩年前進美國，本屆先後擊敗加拿大、澳洲、古巴、日本、委內瑞拉，取得睽違15年的國際組冠軍，那一次就是隊史首征威廉波特，最終也以亞軍坐收，當年2009年的成員宋文華、歐晉和高宇杰都是現役中職球員。本屆龜山國小隊員包括賴承希、邱治愷、陳泊瑋、彭乙晏、邱唯喆、游騰皓、林淳儀、余家睿、廖宣澔、林聖凱、胡諺鈞與莊傑恩等12人。

龜山少棒無緣奪冠。（美聯社）龜山少棒無緣奪冠。（美聯社）

台灣小將淚灑球場。（美聯社）台灣小將淚灑球場。（美聯社）

台灣小將淚灑球場。（美聯社）台灣小將淚灑球場。（美聯社）

美國教練與台灣小將擁抱致意。（美聯社）美國教練與台灣小將擁抱致意。（美聯社）

邱治愷。（今日美國）邱治愷。（今日美國）

邱治愷。（今日美國）邱治愷。（今日美國）

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