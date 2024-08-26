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MLB》「法官」雙響、與洋基隊友上演「背靠背靠背」還創史上首見紀錄

2024/08/26 07:47

洋基球星「法官」賈吉。（法新社）洋基球星「法官」賈吉。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）今天單場敲雙響砲，更與隊友索托（Juan Soto）、史坦頓（Giancarlo Stanton）上演「背靠背靠背」，洋基全場共出現5發全壘打，條紋軍最後在主場以10比3輕取洛磯，持續以77勝54的戰績獨居美聯東區龍頭。


賈吉首局就轟出兩分砲，這是他本季第18支在首局擊出的全壘打，追平2001年的名將「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）並列大聯盟最多。洋基托瑞斯（Gleyber Torres）、索托在第2局連續敲適時安打進帳2分。

接著第7局，洋基索托、賈吉、史坦頓連3人開轟，為洋基添加保險分。第8局托瑞斯轟出三分砲，幫助洋基鎖定勝利，收下近5戰第4勝。

賈吉全場2安都是全壘打，進帳3打點，本季全壘打數來到51轟，持續獨居大聯盟全壘打王。賈吉成為自傳奇名將貝比魯斯（Babe Ruth）、馬怪爾（Mark McGwire）、索沙（Sammy Sosa）、以及「A-Rod」羅德里奎茲之後，史上第5位有三度達成單季至少50轟的選手。

賈吉目前有51轟、122分打點，選到106次保送，打擊率為3成33，整體攻擊指數為1.201。根據《New York Yankees Stats》指出，賈吉成為大聯盟史上第一位在9月之前，能達成至少50轟、120分打點、100次保送的選手。

賈吉曾在2017年敲52轟，2022年交出破美聯紀錄的62轟，今年有望挑戰單季63支全壘打。

洋基賈吉與隊友慶祝。（法新社）洋基賈吉與隊友慶祝。（法新社）

洋基球星「法官」賈吉。（今日美國）洋基球星「法官」賈吉。（今日美國）

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