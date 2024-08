MLB》「法官」雙響、與洋基隊友上演「背靠背靠背」還創史上首見紀錄

洋基球星「法官」賈吉。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基球星「法官」賈吉(Aaron Judge)今天單場敲雙響砲,更與隊友索托(Juan Soto)、史坦頓(Giancarlo Stanton)上演「背靠背靠背」,洋基全場共出現5發全壘打,條紋軍最後在主場以10比3輕取洛磯,持續以77勝54的戰績獨居美聯東區龍頭。



賈吉首局就轟出兩分砲,這是他本季第18支在首局擊出的全壘打,追平2001年的名將「A-Rod」羅德里奎茲(Alex Rodriguez)並列大聯盟最多。洋基托瑞斯(Gleyber Torres)、索托在第2局連續敲適時安打進帳2分。

接著第7局,洋基索托、賈吉、史坦頓連3人開轟,為洋基添加保險分。第8局托瑞斯轟出三分砲,幫助洋基鎖定勝利,收下近5戰第4勝。

賈吉全場2安都是全壘打,進帳3打點,本季全壘打數來到51轟,持續獨居大聯盟全壘打王。賈吉成為自傳奇名將貝比魯斯(Babe Ruth)、馬怪爾(Mark McGwire)、索沙(Sammy Sosa)、以及「A-Rod」羅德里奎茲之後,史上第5位有三度達成單季至少50轟的選手。

賈吉目前有51轟、122分打點,選到106次保送,打擊率為3成33,整體攻擊指數為1.201。根據《New York Yankees Stats》指出,賈吉成為大聯盟史上第一位在9月之前,能達成至少50轟、120分打點、100次保送的選手。

賈吉曾在2017年敲52轟,2022年交出破美聯紀錄的62轟,今年有望挑戰單季63支全壘打。

Juan Soto, Aaron Judge and Giancarlo Stanton going back-to-back-to-back feels like a video we'll be watching for a long time pic.twitter.com/zSktT9Me31