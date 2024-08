MLB》大谷翔平挨球吻後貝茲馬上開轟！史東7局7K助道奇力克光芒

大谷翔平。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇與光芒系列賽最終戰,日本巨星大谷翔平無緣連3場開轟,還遭到觸身球伺候,不過他的MVP隊友貝茲(Mookie Betts)接在他身後馬上開轟,幫大谷一吐怨氣,也助道奇以3:1力克光芒。

道奇開賽就靠著K.赫南德茲(Kike Hernández)中外野方向陽春砲先馳得點,不過雙方接著都陷入投手戰,7局上光芒德盧卡(Jonny DeLuca)也對道奇先發投手史東(Gavin Stone)敲出陽春砲,兩隊戰成1:1平手。

8局下道奇進攻,大谷翔平為該局首名打者,不過挨了光芒後援左投拉夫拉迪(Richard Lovelady)91.8英哩內角伸卡球砸中左手腕,儘管當下大谷露出痛苦表情,但最終還是留在場上跑壘。結果下個打席貝茲鎖定第1球就出棒,敲出左外野2分砲一棒超前,道奇也奠定勝基。

