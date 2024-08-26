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MLB》大谷翔平挨球吻後貝茲馬上開轟！史東7局7K助道奇力克光芒

2024/08/26 07:41

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與光芒系列賽最終戰，日本巨星大谷翔平無緣連3場開轟，還遭到觸身球伺候，不過他的MVP隊友貝茲（Mookie Betts）接在他身後馬上開轟，幫大谷一吐怨氣，也助道奇以3：1力克光芒。

道奇開賽就靠著K.赫南德茲（Kike Hernández）中外野方向陽春砲先馳得點，不過雙方接著都陷入投手戰，7局上光芒德盧卡（Jonny DeLuca）也對道奇先發投手史東（Gavin Stone）敲出陽春砲，兩隊戰成1：1平手。

8局下道奇進攻，大谷翔平為該局首名打者，不過挨了光芒後援左投拉夫拉迪（Richard Lovelady）91.8英哩內角伸卡球砸中左手腕，儘管當下大谷露出痛苦表情，但最終還是留在場上跑壘。結果下個打席貝茲鎖定第1球就出棒，敲出左外野2分砲一棒超前，道奇也奠定勝基。

貝茲。（美聯社）貝茲。（美聯社）

大谷翔平前天以再見滿貫砲達成單季「40轟40盜」壯舉，昨天又敲出本季第41轟，不過今天3打數0安打，吞下1次三振，僅靠著觸身球保送上壘，賽後打擊率0.292，攻擊指數0.993。

道奇菜鳥先發投手史東（Gavin Stone）今再度繳出優質先發，主投7局僅被敲出3支安打，包含一發陽春砲，投出7次三振與2次四壞保送，失掉1分，賽後防禦率3.33。

史東。（美聯社）史東。（美聯社）

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