MLB》砸到大谷翔平的光芒左投挨批 道奇主帥曝傷況、坦言「很可怕」

大谷翔平。（美聯社）



〔體育中心/綜合報導〕道奇今以3：1力克光芒，不過日本巨星大谷翔平在8局下挨了光芒後援左投拉夫拉迪（Richard Lovelady）觸身球伺候，賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露大谷的傷況，也坦言這樣的情況很可怕。

大谷翔平為8局下首名打者，不過遭到拉夫拉迪（Richard Lovelady）91.8英哩內角伸卡球砸中左手腕，大谷當下立刻露出痛苦表情，全場球迷也出現巨大噓聲，但最終大谷還是留在場上跑壘。隨後貝茲（Mookie Betts）也馬上開轟，幫助大谷和道奇一吐怨氣。

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賽後道奇總教練羅伯斯透露大谷的傷勢，「他已經接受了檢查，結果顯示一切正常。」而在同一局當中，馬恩西（Max Muncy）也被拉夫拉迪砸中背部，羅伯斯也直言，「這真的很可怕，我們前幾個月才經歷貝茲被觸身球打傷的事件。」

大谷翔平被觸身球砸到左手腕。（今日美國）

而拉夫拉迪在砸中大谷的當下，第一時間是在意大谷是否出棒過半，而不是去關心大谷的傷勢，這樣的反應也讓許多美國球迷與媒體主持人在X上痛批。

大谷翔平前天以再見滿貫砲達成單季「40轟40盜」壯舉，昨天又敲出本季第41轟，不過今天3打數0安打，吞下1次三振，僅靠著觸身球保送上壘，賽後打擊率0.292，攻擊指數0.993。

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