MLB》砸到大谷翔平的光芒左投挨批 道奇主帥曝傷況、坦言「很可怕」

大谷翔平。(美聯社)



〔體育中心/綜合報導〕道奇今以3:1力克光芒,不過日本巨星大谷翔平在8局下挨了光芒後援左投拉夫拉迪(Richard Lovelady)觸身球伺候,賽後道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)透露大谷的傷況,也坦言這樣的情況很可怕。

大谷翔平為8局下首名打者,不過遭到拉夫拉迪(Richard Lovelady)91.8英哩內角伸卡球砸中左手腕,大谷當下立刻露出痛苦表情,全場球迷也出現巨大噓聲,但最終大谷還是留在場上跑壘。隨後貝茲(Mookie Betts)也馬上開轟,幫助大谷和道奇一吐怨氣。

No no no no no pic.twitter.com/LITwdrEYVo