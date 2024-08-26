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MLB》痛！主審遭洋基「怪力男」斷棒K中脖子 有出現腦震盪狀況

2024/08/26 08:21

主審馬赫利被斷棒打中脖子，受傷退場。（今日美國）主審馬赫利被斷棒打中脖子，受傷退場。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在主場與洛磯之戰，第5局洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）揮棒形成斷棒，不慎打中主審馬赫利（Nick Mahrley）的脖子，也讓馬赫利受傷退場。大聯盟官方指出，馬赫利經過檢查後有腦震盪的狀況，他將不會到下個系列賽執法。

洋基第5局攻佔一、二壘，史坦頓面對一顆79.8英里的內角彈指曲球，揮棒打成左外野三不管地帶形成一壘安打，但史坦頓的球棒也形成斷棒，剛好打中馬赫利的脖子，也把主審的面罩打掉。洋基隊防護員緊急上場關心。馬赫利最後被抬上擔架離開球場，現場所有球迷鼓掌歡呼為他打氣。

這場比賽的一壘審、同時也是此戰的裁判組組長哈德森（Marvin Hudson），接替擔任主審執法，比賽最後由3名裁判完成執法。洋基靠「法官」賈吉（Aaron Judge）單場雙響砲、條紋軍全場共敲5發全壘打，最後以10比3擊敗洛磯。

主審馬赫利被斷棒打中脖子，受傷退場。（今日美國）主審馬赫利被斷棒打中脖子，受傷退場。（今日美國）

大聯盟官方指出，馬赫利的傷勢經過檢查後有腦震盪的狀況，他至少不會參與下週第一個系列賽的執法。

「我們都希望Nick盡快康復。」賈吉表示，「他們（裁判）的工作很艱難，這並不容易，在整場比賽中，你要面對兩邊板凳區對於好球和壞球的吼叫，你必須在瞬間做出決定。球員們可能會對你生氣，而你卻要盡力而為，然後被球棒打到頭部側邊。這很艱難，看到他被抬出去很不容易，但希望一切安好。」

現年48歲的馬赫利是在2007年成為小聯盟的裁判，他在2023年賽季之前獲升為大聯盟全職裁判。如果馬赫利因傷缺陣，大聯盟將從3A徵召裁判替補空缺。

主審馬赫利被斷棒打中脖子，受傷退場。（今日美國）主審馬赫利被斷棒打中脖子，受傷退場。（今日美國）

主審馬赫利被斷棒打中脖子，受傷退場。（美聯社）主審馬赫利被斷棒打中脖子，受傷退場。（美聯社）

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