MLB》痛！主審遭洋基「怪力男」斷棒K中脖子 有出現腦震盪狀況

主審馬赫利被斷棒打中脖子,受傷退場。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天在主場與洛磯之戰,第5局洋基「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)揮棒形成斷棒,不慎打中主審馬赫利(Nick Mahrley)的脖子,也讓馬赫利受傷退場。大聯盟官方指出,馬赫利經過檢查後有腦震盪的狀況,他將不會到下個系列賽執法。

洋基第5局攻佔一、二壘,史坦頓面對一顆79.8英里的內角彈指曲球,揮棒打成左外野三不管地帶形成一壘安打,但史坦頓的球棒也形成斷棒,剛好打中馬赫利的脖子,也把主審的面罩打掉。洋基隊防護員緊急上場關心。馬赫利最後被抬上擔架離開球場,現場所有球迷鼓掌歡呼為他打氣。

這場比賽的一壘審、同時也是此戰的裁判組組長哈德森(Marvin Hudson),接替擔任主審執法,比賽最後由3名裁判完成執法。洋基靠「法官」賈吉(Aaron Judge)單場雙響砲、條紋軍全場共敲5發全壘打,最後以10比3擊敗洛磯。

大聯盟官方指出,馬赫利的傷勢經過檢查後有腦震盪的狀況,他至少不會參與下週第一個系列賽的執法。

「我們都希望Nick盡快康復。」賈吉表示,「他們(裁判)的工作很艱難,這並不容易,在整場比賽中,你要面對兩邊板凳區對於好球和壞球的吼叫,你必須在瞬間做出決定。球員們可能會對你生氣,而你卻要盡力而為,然後被球棒打到頭部側邊。這很艱難,看到他被抬出去很不容易,但希望一切安好。」

現年48歲的馬赫利是在2007年成為小聯盟的裁判,他在2023年賽季之前獲升為大聯盟全職裁判。如果馬赫利因傷缺陣,大聯盟將從3A徵召裁判替補空缺。

