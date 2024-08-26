MLB》教士超級新人梅里爾再見轟、棒打狄亞茲 並寫罕見紀錄

教士21歲超級新人梅里爾敲再見轟。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士21歲超級新人梅里爾（Jackson Merrill）今天在第9局轟出再見全壘打，幫助教士以3比2擊敗大都會，這是梅里爾本季第2發再見轟。雙方在這次的4連戰各拿2勝。教士以74勝58敗居國家聯盟西區第三，目前暫居國聯外卡第二的位置。

大都會第4局先靠J.D.馬丁尼茲（J.D. Martinez）陽春砲先拿1分，第7局文托斯（Mark Vientos）敲陽春彈追加1分。8局下教士球星普洛法（Jurickson Profar）轟出追平兩分砲、本季第21轟出爐，兩隊戰成2比2平手。

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9局下大都會派出守護神狄亞茲（Edwin Diaz），1出局後，梅里爾逮中一顆89.6英里的滑球，轟出右外野再見全壘打，幫助教士氣走大都會。梅里爾本季出賽127場，交出19轟、72分打點，打擊率2成88，整體攻擊指數為0.807。

教士21歲超級新人梅里爾敲再見轟。（今日美國）

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）在社群媒體X上指出，梅里爾本季在第9局或第9局之後，共有5發的追平轟或超前彈，這是大聯盟史上在21歲或更年輕的球員寫下的新高紀錄。

教士終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）後援1局無失分，摘得本季第8勝，賽後防禦率僅1.75；狄亞茲僅投0.1局失1分吞本季第5敗，賽後防禦率為3.62。

Jackson Merrill has 5 game-tying or go-ahead HR in the 9th inning or later this season, most in a season at age 21 or younger all-time



he passed 1929 Mel Ott



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h/t @EliasSports https://t.co/4OvGYg5mXu — Sarah Langs （@SlangsOnSports） August 25, 2024

教士21歲超級新人梅里爾敲再見轟。（美聯社）

教士21歲超級新人梅里爾敲再見轟。（美聯社）

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