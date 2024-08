MLB》教士超級新人梅里爾再見轟、棒打狄亞茲 並寫罕見紀錄

教士21歲超級新人梅里爾敲再見轟。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕教士21歲超級新人梅里爾(Jackson Merrill)今天在第9局轟出再見全壘打,幫助教士以3比2擊敗大都會,這是梅里爾本季第2發再見轟。雙方在這次的4連戰各拿2勝。教士以74勝58敗居國家聯盟西區第三,目前暫居國聯外卡第二的位置。

大都會第4局先靠J.D.馬丁尼茲(J.D. Martinez)陽春砲先拿1分,第7局文托斯(Mark Vientos)敲陽春彈追加1分。8局下教士球星普洛法(Jurickson Profar)轟出追平兩分砲、本季第21轟出爐,兩隊戰成2比2平手。

9局下大都會派出守護神狄亞茲(Edwin Diaz),1出局後,梅里爾逮中一顆89.6英里的滑球,轟出右外野再見全壘打,幫助教士氣走大都會。梅里爾本季出賽127場,交出19轟、72分打點,打擊率2成88,整體攻擊指數為0.807。

教士21歲超級新人梅里爾敲再見轟。(今日美國)

根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)在社群媒體X上指出,梅里爾本季在第9局或第9局之後,共有5發的追平轟或超前彈,這是大聯盟史上在21歲或更年輕的球員寫下的新高紀錄。

教士終結者蘇亞雷斯(Robert Suarez)後援1局無失分,摘得本季第8勝,賽後防禦率僅1.75;狄亞茲僅投0.1局失1分吞本季第5敗,賽後防禦率為3.62。

