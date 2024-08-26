網球》雙標？美國小將擊球打到觀眾拿亞軍 喬帥曾因此被判失格

米克森。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕在美國舉行的溫斯頓塞勒姆公開賽男單決賽出現爭議一幕，20歲的地主小將米克森（Alex Michelsen）在比賽中因失誤而憤怒擊球，意外打中觀眾，只是比賽仍持續進行，但對比喬科維奇（Novak Djokovic）過去在美網曾因類似行徑被判失格，外界也砲轟這根本是「雙標」。

米克森在第一盤因截擊失誤，在0：4落後時憤怒將球打回去卻意外打中場邊觀眾，但主審托特（Aurélie Tourte）只有下場詢問被打中觀眾的狀況，觀眾沒有大礙，因此米克森只有被判警告，最終他以0：6、3：6敗給義大利索內戈（Lorenzo Sonego），拿到亞軍。

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過去曾出現球員回球打到場邊的人的情況，包括喬科維奇在2020年美網在比賽中往場外擊球時打中線審，以及去年日本雙打好手加藤未唯在法網因球打中女球僮都被判失格。

加拿大好手沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）曾在2017年台維斯盃因擊球發洩當下情緒，就因打到主審眼部而被判失格，當他看到米克森還可以照長比賽時就在推特表達不滿，還說應該把「針對不同球員有不同的規則」的推文置頂才對。

但也有說法是，主審針對類似行徑是否判球員失格，得取決於被擊中的人的受害者的態度，當時被喬科維奇、加藤未唯打到的人都露出痛苦貌，因此也失去比賽資格。

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