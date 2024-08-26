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MLB》大谷挨觸身球後開轟復仇！貝茲曝當下想法、感激能健康出賽

2024/08/26 08:52

貝茲。（今日美國）貝茲。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今在8局下遭到光芒後援左投拉夫拉迪（Richard Lovelady）91.8英哩內角伸卡球砸中左手腕，不過貝茲（Mookie Betts）隨後馬上開轟，幫助大谷和道奇一吐怨氣，賽後貝茲也透露當下想法。

大谷為8局下首名打者，卻遭觸身球打中左手腕，而貝茲接在他身後鎖定第一球88英哩滑球就開轟，本季第13轟出爐，幫助道奇一棒超前。貝茲賽後澄清，他並沒有任何復仇的想法，「沒有任何情緒，從我的角度看，我不認為這帶有惡意，只是比賽的一部分。」

貝茲透露，當下他並沒有設定第一球就要出棒，而是當對手想搶好球數時就要積極進攻，「我知道這至少會是一支二壘安打，這讓我們擁有得分大好機會，這就是我真正關心的事情，讓我們取得領先，進入第9局，贏下比賽。」

貝茲在6月中也遭到觸身球砸傷造成左手骨折，直到近期才回歸先發打線，棒次也從原本的開路先鋒，改成接在大谷身後打第2棒，「這其實蠻有趣的，我可以觀察他每一次揮棒和打擊，當我打第1棒時沒有太多這樣的機會，感覺很酷。」

貝茲坦言，「我就是做我自己，回到工作岡位上，每天期待著努力奮戰。我真的很感激自己不再受傷，在那兩個月躺傷兵的期間，我真的很想念球場，也讓我更加感激能夠健康出賽。」

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