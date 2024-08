MLB》還沒到9月... 白襪就吞單季百敗 創108年來最慘紀錄！

白襪吞本季第100敗。(今日美國)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕白襪今天在主場以4比9敗給老虎,賽季還沒有到9月,白襪就成為本季第100敗的球隊,創大聯盟史上第二快,僅次於1916年費城運動家(奧克蘭運動家前身)。白襪也成為1916年的費城運動家以來,賽季打完前131場就吞百敗的球隊。

對於白襪來說,需要在剩餘賽事中打出12勝19敗,才能避免1962年大都會40勝120敗1和的現代大聯盟單一賽季的最糟輸球紀錄。大聯盟史上最慘紀錄仍是1899年克里夫蘭蜘蛛隊的20勝134敗。

白襪隊史單季最多敗紀錄是1970年的106敗,勝率最差則是1932年的0.325(戰績為49勝102敗1和)。白襪目前戰績31勝100敗、勝率僅2成37,都有望創下隊史最慘紀錄。

白襪先發投手坎農(Jonathan Cannon)此戰主投4局失5分,吞本季第8敗。他表示,「顯然,沒有人想吞100敗,特別是賽季還有一個月,但我們會繼續每天來這裡,投入我們的工作,持續努力贏得一些比賽。」

去年賽季白襪打出61勝101敗成績,這是白襪隊史第6次單季吞百敗,也是隊史首次連兩年單季吞100敗以上。白襪代理總教練塞茲摩(Grady Sizemore)表示,「休息室每個人都知道這個紀錄是多麼令人感到失望,這是絕對的。」

