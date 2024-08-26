MLB》還沒到9月... 白襪就吞單季百敗 創108年來最慘紀錄！

白襪吞本季第100敗。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕白襪今天在主場以4比9敗給老虎，賽季還沒有到9月，白襪就成為本季第100敗的球隊，創大聯盟史上第二快，僅次於1916年費城運動家（奧克蘭運動家前身）。白襪也成為1916年的費城運動家以來，賽季打完前131場就吞百敗的球隊。

對於白襪來說，需要在剩餘賽事中打出12勝19敗，才能避免1962年大都會40勝120敗1和的現代大聯盟單一賽季的最糟輸球紀錄。大聯盟史上最慘紀錄仍是1899年克里夫蘭蜘蛛隊的20勝134敗。

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白襪隊史單季最多敗紀錄是1970年的106敗，勝率最差則是1932年的0.325（戰績為49勝102敗1和）。白襪目前戰績31勝100敗、勝率僅2成37，都有望創下隊史最慘紀錄。

白襪先發投手坎農（Jonathan Cannon）此戰主投4局失5分，吞本季第8敗。他表示，「顯然，沒有人想吞100敗，特別是賽季還有一個月，但我們會繼續每天來這裡，投入我們的工作，持續努力贏得一些比賽。」

去年賽季白襪打出61勝101敗成績，這是白襪隊史第6次單季吞百敗，也是隊史首次連兩年單季吞100敗以上。白襪代理總教練塞茲摩（Grady Sizemore）表示，「休息室每個人都知道這個紀錄是多麼令人感到失望，這是絕對的。」

The White Sox are 31-100. It's MLB's worst record through 131 games in 108 years. Congratulations to all involved. — Tim Reynolds （@ByTimReynolds） August 25, 2024

白襪先發投手坎農。（今日美國）

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