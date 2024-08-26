MLB》索托領軍重砲手接力開轟 洋基球迷高喊「留下來吧！」

索托。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日洋基面對洛磯的比賽，洋基3位強打者索托（Juan Soto）、賈吉（Aaron Judge）與史坦頓（Giancarlo Stanton）上演「背靠背靠背」全壘打，幫助球隊以10：3收下勝利，而索托再度的開砲則是令球迷為之瘋狂，甚至還齊聲高喊：「留下吧，索托！」

索托7局下半敲出本季第37發全壘打，除了再度拉高自己單季的開轟數外，也敲響了煙火秀的序幕，索托本人在賽後聽到球迷大聲期盼自己能待在洋基時，他笑著回應道：「我不知道欸，他們必須要跟凱許曼（Brian Cashman，洋基總經理）好好聊聊。」

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近期同樣火燙的還有「法官」賈吉，今日的比賽上演單場雙響炮，單季全壘打支數來到51轟，今年仍朝著單季60轟，甚至有望能再度打破自己所創下的單季62轟美聯紀錄，今日再度接在索托背後開轟，也讓球迷大聲高喊「MVP！」。

本季多次談論這位「洋基新同學」的賈吉，今天賽後也是毫不吝嗇地給予索托稱讚，他表示，粉絲都很興奮，他們也有權利這麼做，「他（索托）是個不可思議的球員，他今年為我們做到了很多事，而且我想球迷們絕對想看到更多這樣的事情發生。不過最後仍要回歸於他的決定，什麼樣才是對他與他的家庭最好，所以我們只能做我們能做到的。」

賈吉。（法新社）

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