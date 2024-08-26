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MLB》為何DFA驚奇老將、簽回ERA破14右投？洋基主帥給出解釋

2024/08/26 11:05

湯肯。（資料照）湯肯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基昨宣布簽回後援右投畢克佛（Phil Bickford），並將本季一度投出驚奇的前日職洋投湯肯（Michael Tonkin）給DFA。對此洋基總教練布恩（Aaron Boone）受訪也坦言，這是很艱難的決定。

湯肯今年三度遭到DFA，加入洋基後投出驚奇，出賽39場累積56局投球，拿下3勝2敗2救援1中繼，防禦率3.38。不過他近期表現不佳，近7戰防禦率高達6.57，洋基也做出牛棚戰力調整，將他DFA。

總教練布恩坦言，「這是艱難的決定，湯肯表現很好，為我們投得很棒，也是個好隊友。只是我們可能有點讓自己處於戰力不足的情況，有幾位球員無法上場，包括湯肯，這讓我們處於不利的位置。」

畢克佛今年季初打贏與大都會的薪資仲裁後，便直接遭到大都會給釋出，在釋出後他與洋基簽約，不過本季在大聯盟僅有5局投球，被敲8支安打狂失9分有8分自責分，防禦率高達14.40，之後也被洋基DFA。

不過畢克佛本季在3A表現出色，34場出賽投45局，防禦率3.00，每局被上壘率1.13。布恩表示，「他表現得很好，而且有一定的耐力，如果我們需要的話，他可能可以為我們投幾局。顯然有很多人參與這些決定，但他現在看起來是最適合的人選。」

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