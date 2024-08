MLB》侵門踏戶！蘇亞雷斯逆轉3分砲領銜 響尾蛇橫掃紅襪豪取6連勝

蘇亞雷斯敲出逆轉3分砲,幫助球隊逆轉對手奪下6連勝。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇作客迎戰紅襪,迎來3連戰的最後1場比賽,此役響尾蛇在落後4分的情況下努力追趕,並靠著蘇亞雷斯(Eugenio Suárez)的逆轉3分砲奠定勝基,終場以7:5收下勝利,在系列賽橫掃紅襪拿下近期的6連勝。

紅襪在首局靠著卡薩斯(Triston Casas)的陽春砲,幫助球隊先馳得點,4局下半開局前兩名打者敲安上壘後,明星強打者德弗斯(Rafael Devers)開砲,相中外角伸卡球一棒轟出中外野大牆外,這發3分砲使紅襪取得4:0的領先優勢。

不過響尾蛇即將吹響反攻號角,5局上半把握紅襪先發投手霍克(Tanner Houck)控球不穩,選到2次保送及1次安打攻占滿壘,緊接著靠著滾地球掩護、高飛犧牲打與適時安打攻下3分,雙方分差僅剩1分。

但攻勢尚未結束,6上一、二壘有跑者時輪到蘇亞雷斯,鎖定第1球咬中外角橫掃球,大棒一揮將小白球扛出芬威球場最著名的「綠色怪物」,本季第20發全壘打出爐,這發3分砲也幫助球隊逆轉戰局。

Eugenio Suárez overcomes the Green Monster to put the @Dbacks on top! pic.twitter.com/zmXjl4iKkO