MLB》侵門踏戶！蘇亞雷斯逆轉3分砲領銜 響尾蛇橫掃紅襪豪取6連勝

蘇亞雷斯敲出逆轉3分砲，幫助球隊逆轉對手奪下6連勝。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇作客迎戰紅襪，迎來3連戰的最後1場比賽，此役響尾蛇在落後4分的情況下努力追趕，並靠著蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）的逆轉3分砲奠定勝基，終場以7：5收下勝利，在系列賽橫掃紅襪拿下近期的6連勝。

紅襪在首局靠著卡薩斯（Triston Casas）的陽春砲，幫助球隊先馳得點，4局下半開局前兩名打者敲安上壘後，明星強打者德弗斯（Rafael Devers）開砲，相中外角伸卡球一棒轟出中外野大牆外，這發3分砲使紅襪取得4：0的領先優勢。

請繼續往下閱讀...

不過響尾蛇即將吹響反攻號角，5局上半把握紅襪先發投手霍克（Tanner Houck）控球不穩，選到2次保送及1次安打攻占滿壘，緊接著靠著滾地球掩護、高飛犧牲打與適時安打攻下3分，雙方分差僅剩1分。

但攻勢尚未結束，6上一、二壘有跑者時輪到蘇亞雷斯，鎖定第1球咬中外角橫掃球，大棒一揮將小白球扛出芬威球場最著名的「綠色怪物」，本季第20發全壘打出爐，這發3分砲也幫助球隊逆轉戰局。

Eugenio Suárez overcomes the Green Monster to put the @Dbacks on top! pic.twitter.com/zmXjl4iKkO — MLB （@MLB） August 25, 2024

比賽來到9局上半，響尾蛇再度放煙火，佩多摩（Geraldo Perdomo）一路纏鬥到第9球，依舊掃出一發右外野方向，飛行距離僅319英尺的陽春砲，縱使下個半局紅襪歐尼爾（Tyler O'Neill）也開砲回應，但最終仍無力回天，眼睜睜將勝利拱手讓人。

響尾蛇可說是近期大聯盟最火燙的球隊，他們在近25場比賽中拿下20勝，甚至在12場系列賽僅輸掉1場，目前以75勝56敗排行國聯西區老二，與龍頭道奇僅剩3場勝差，國聯外卡部分也坐穩第1；另外拿下67勝62敗的紅襪，與美聯外卡名額仍還有4.5場的勝差，想要奪取季後賽門票仍需努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法