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U15世界盃》關鍵4分大局逆轉尼加拉瓜 台灣隊勇奪季軍

2024/08/26 10:09

U15世界盃，台灣隊摘得季軍。（圖片取自WBSC官網）U15世界盃，台灣隊摘得季軍。（圖片取自WBSC官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕U-15世界盃季軍戰，台灣隊今天靠著第6局下打進4分大局，最後以7比6逆轉擊敗尼加拉瓜，台灣隊摘得隊史第4次的季軍。

台灣隊先發投手羅師騁首局不穩，被尼加拉瓜攻得2分。第2局台灣隊換余念孝接替投球，尼加拉瓜單局敲2安再攻1分。台灣隊3局下追回2分，但尼加拉瓜5局上攻進3分，一度讓台灣隊陷入2比6的落後。

台灣隊第5局下靠羅師騁適時安打追回1分，第6局台灣隊一輪猛攻，許育傑適時安先拿1分，蘇子進敲2分打點的適時安打，加上對方守備失誤，讓台灣隊無人出局攻占二、三壘，並追成6比6平手。楊竣皓敲滾地球護送回超前的1分，台灣隊第6局打進4分逆轉戰局。第7局台灣隊楊至皓力保不失分，守住戰果，讓台灣隊收下季軍。

羅師騁先發1局失2分，余念孝後援3.1局失4分，楊至皓後援2.2局無失分。台灣隊、尼加拉瓜全場各有10安，但尼加拉瓜發生4次守備失誤，台灣隊則有1次失誤。

U-15世界盃的前身是IBAF世界青少棒錦標賽，從2012年起改為U-15世界盃後，台灣隊連6屆參賽都沒能闖進冠軍戰。這是台灣隊第5次挺進季軍戰，摘得第4次拿到季軍，追平隊史在賽事改制後的最佳成績。

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