MLB》大谷挨球吻讓教頭很擔心 砸人的光芒左投遭網友「出征」了

大谷翔平。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在第8局被光芒後援左投拉夫拉迪（Richard Lovelady）丟觸身球，讓道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後坦言這真的很可怕。而拉夫拉迪的社群媒體帳號X遭到外國網友出征後緊急刪除。

8局下，大谷作為首名打者上場打擊，被拉夫拉迪一顆內角伸卡球打中左手，雖然大谷露出痛苦表情，但還是繼續留在場上。但拉夫拉迪認為大谷有出棒，向主審爭論，但裁判仍維持原判。下一棒的貝茲（Mookie Betts）轟出超前兩分砲，幫助道奇以3比1收下勝利。

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根據日媒《Full-count》報導，比賽後拉夫拉迪的X上遭到部分網友謾罵，因此緊急關閉X的帳號。不過，拉夫拉迪的IG帳號仍然存在，沒有關閉。

大谷的左手前臂接受檢查後，顯示為陰性。羅伯斯表示，這種狀況讓人捏一把冷汗，「幸運的是，球打中他的前臂，當你開始談論手部的小骨頭之類問題時，在球季這個時間點，（休）4到6週是很可怕的。」

Dodgers ran x-rays on Shohei Ohtani’s left forearm, which returned negative.pic.twitter.com/1w1g6EmREx — Dodgers Tailgate （@DodgersTailgate） August 25, 2024

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