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MLB》菊池雄星先發5.2局無關勝敗 太空人7局背靠背開轟擊敗金鶯

2024/08/26 11:12

菊池雄星先發主投5.2局失3分無關勝敗。（法新社）菊池雄星先發主投5.2局失3分無關勝敗。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕與金鶯進行4連戰的太空人，派出日籍投手菊池雄星掛帥先發，主投5.2局失3分無關勝敗，最終靠著柏格曼（Alex Bregman）與狄亞茲（Yainer Diaz）的背靠背開轟突破僵局，以6：3的比數奪勝，系列賽以2勝2敗握手言和。

太空人在4局上半率先出擊，兩出局後連續敲出5支安打攻下3分，給予菊池雄星火力支援，而菊池在比賽前段狀況十分優異，前4局僅投出1次保送，沒被擊出安打並三度送給對手3上3下。

但在5局下半菊池雄星遇到亂流，面對金鶯首名打者希梅涅茲（Eloy Jiménez）敲安上壘，抓到1出局後又保送打者李維拉（Emmanuel Rivera），接著輪到烏里耶斯（Ramón Urías）的打擊，1好2壞的情況下，菊池投出打者肩膀高速球仍被逮中，一棒扛出中外野大牆，形成扳平戰局的3分砲。

6局下半菊池雄星續投，順利抓下前兩棒的拉契曼（Adley Rutschman）與韓德森（Gunnar Henderson），但面對桑坦德（Anthony Santander）投出保送後，此時用球數已來到98球，教練團選擇主動換投，菊池完成今日的投球任務。

沉寂兩局的太空人打線在7局上半復甦，扛下2、3兩棒的柏格曼與狄亞茲跳了出來，上演背靠背全壘打幫助球隊打破僵局；8局上半二、三壘有人的情況下，梅耶斯（Jake Meyers）靠著高飛犧牲打再下一城，而牛棚也相當爭氣，內里斯（Héctor Neris）、阿布瑞尤（Bryan Abreu）與哈德（Josh Hader）聯手鎖定勝局。

菊池雄星本場主投5.2局，僅被敲出2支安打（含1轟）失掉3分，送出4次三振與3次保送，轉隊來到太空人的5場先發至少都能投滿5局，且失分都不超過3分，表現可圈可點。

太空人目前以70勝60敗排行美聯西區龍頭，與第2名的水手還有4.5場勝差；金鶯部分，戰績76勝56敗在美東位居第2，與龍頭洋基的勝差為1.5場，不過在美聯外卡仍暫居第1。

柏格曼（左）與狄亞茲（右）在7局上半背靠背開轟，幫助太空人奠定勝基。（法新社）柏格曼（左）與狄亞茲（右）在7局上半背靠背開轟，幫助太空人奠定勝基。（法新社）

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