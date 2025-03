MLB》菊池雄星先發5.2局無關勝敗 太空人7局背靠背開轟擊敗金鶯

菊池雄星先發主投5.2局失3分無關勝敗。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕與金鶯進行4連戰的太空人,派出日籍投手菊池雄星掛帥先發,主投5.2局失3分無關勝敗,最終靠著柏格曼(Alex Bregman)與狄亞茲(Yainer Diaz)的背靠背開轟突破僵局,以6:3的比數奪勝,系列賽以2勝2敗握手言和。

太空人在4局上半率先出擊,兩出局後連續敲出5支安打攻下3分,給予菊池雄星火力支援,而菊池在比賽前段狀況十分優異,前4局僅投出1次保送,沒被擊出安打並三度送給對手3上3下。

但在5局下半菊池雄星遇到亂流,面對金鶯首名打者希梅涅茲(Eloy Jiménez)敲安上壘,抓到1出局後又保送打者李維拉(Emmanuel Rivera),接著輪到烏里耶斯(Ramón Urías)的打擊,1好2壞的情況下,菊池投出打者肩膀高速球仍被逮中,一棒扛出中外野大牆,形成扳平戰局的3分砲。

6局下半菊池雄星續投,順利抓下前兩棒的拉契曼(Adley Rutschman)與韓德森(Gunnar Henderson),但面對桑坦德(Anthony Santander)投出保送後,此時用球數已來到98球,教練團選擇主動換投,菊池完成今日的投球任務。

沉寂兩局的太空人打線在7局上半復甦,扛下2、3兩棒的柏格曼與狄亞茲跳了出來,上演背靠背全壘打幫助球隊打破僵局;8局上半二、三壘有人的情況下,梅耶斯(Jake Meyers)靠著高飛犧牲打再下一城,而牛棚也相當爭氣,內里斯(Héctor Neris)、阿布瑞尤(Bryan Abreu)與哈德(Josh Hader)聯手鎖定勝局。

菊池雄星本場主投5.2局,僅被敲出2支安打(含1轟)失掉3分,送出4次三振與3次保送,轉隊來到太空人的5場先發至少都能投滿5局,且失分都不超過3分,表現可圈可點。

太空人目前以70勝60敗排行美聯西區龍頭,與第2名的水手還有4.5場勝差;金鶯部分,戰績76勝56敗在美東位居第2,與龍頭洋基的勝差為1.5場,不過在美聯外卡仍暫居第1。

