MLB》面對道奇「MVP」打線很艱難 光芒教頭嘆只能挑選毒藥

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天靠貝茲(Mookie Betts)的超前兩分砲,幫助道奇以3比1擊敗光芒。而輸球的光芒吞近4戰第3敗,光芒總教練坦凱許(Kevin Cash)坦言,面對道奇隊的「MVP打線」很艱難。

此戰8局上打完雙方比數為1比1,8局下光芒派出左投拉夫拉迪(Richard Lovelady),面對道奇「MVP打線」的大谷翔平、貝茲、佛里曼(Freddie Freeman)。拉夫拉迪先對大谷觸身球,大谷的左手腕被打中、當下表情痛苦,全場道奇球迷也發出噓聲。而拉夫拉迪第一時間是關心大谷是否有出棒,而不是關心大谷有無受傷。

拉夫拉迪面對下一棒的貝茲,就被擊出超前兩分砲,讓光芒最後吞敗。拉夫拉迪後援1局失2分,吞本季第5敗,賽後防禦率為5.64。

「這條打線艱難的一部分...這是一種選擇毒藥的方式(意旨作出兩難抉擇),你可派左投去面對佛里曼和大谷,或是你可以派右投。」凱許談到第8局的調度時表示,「感覺拉夫拉迪,他投球的方式,能給我們有最好的機會。」

光芒昨天與道奇鏖戰至延長賽第10局,最後以9比8贏球。但今天輸球後,這次與道奇的3連戰吞2敗,輸掉系列賽。凱許坦言,這3場比賽都有贏球的機會,「但我們只成功一次,另外兩次未能如願,所以這確實讓人沮喪。」

Richard Lovelady hits Shohei Ohtani on the wrists and immediately checks to see if Ohtani swung. Shohei called off the trainers and appears to be fine.



