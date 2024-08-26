MLB》面對道奇「MVP」打線很艱難 光芒教頭嘆只能挑選毒藥

大谷翔平（右）。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天靠貝茲（Mookie Betts）的超前兩分砲，幫助道奇以3比1擊敗光芒。而輸球的光芒吞近4戰第3敗，光芒總教練坦凱許（Kevin Cash）坦言，面對道奇隊的「MVP打線」很艱難。

此戰8局上打完雙方比數為1比1，8局下光芒派出左投拉夫拉迪（Richard Lovelady），面對道奇「MVP打線」的大谷翔平、貝茲、佛里曼（Freddie Freeman）。拉夫拉迪先對大谷觸身球，大谷的左手腕被打中、當下表情痛苦，全場道奇球迷也發出噓聲。而拉夫拉迪第一時間是關心大谷是否有出棒，而不是關心大谷有無受傷。

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拉夫拉迪面對下一棒的貝茲，就被擊出超前兩分砲，讓光芒最後吞敗。拉夫拉迪後援1局失2分，吞本季第5敗，賽後防禦率為5.64。

「這條打線艱難的一部分...這是一種選擇毒藥的方式（意旨作出兩難抉擇），你可派左投去面對佛里曼和大谷，或是你可以派右投。」凱許談到第8局的調度時表示，「感覺拉夫拉迪，他投球的方式，能給我們有最好的機會。」

光芒昨天與道奇鏖戰至延長賽第10局，最後以9比8贏球。但今天輸球後，這次與道奇的3連戰吞2敗，輸掉系列賽。凱許坦言，這3場比賽都有贏球的機會，「但我們只成功一次，另外兩次未能如願，所以這確實讓人沮喪。」

Richard Lovelady hits Shohei Ohtani on the wrists and immediately checks to see if Ohtani swung. Shohei called off the trainers and appears to be fine.



pic.twitter.com/Xh4jAvHNr3 — Doug McKain （@DMAC_LA） August 25, 2024

Mookie gives the @Dodgers the lead in the 8th! pic.twitter.com/SMFgUNrsX3 — MLB （@MLB） August 25, 2024

貝茲。（今日美國）

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