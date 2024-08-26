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美網》提姆自認很幸運跟Big 3一起競爭 「從未想過成為大滿貫冠軍」

2024/08/26 11:31

提姆。（資料照）提姆。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕30歲的奧地利好手提姆（Dominic Thiem）在本屆美國網球公開賽取得外卡參賽，這也是他生涯最後一場大滿貫，他表示，很幸運能與「Big 3」在同一個世代打球，也從未想過自己能成為大滿貫冠軍。

提姆世界排名曾高居第3，在2020年美網奪冠，是1990年出生後首位在大滿貫奪冠的男單球員，但近年飽受手腕傷勢所苦，身手不復見，已宣布今年打完將高掛球拍。

提姆接受「The Athletic」採訪時說，「我能與三位最偉大的球員，費德爾（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）和喬科維奇（Novak Djokovic）競爭，比賽非常激烈，這肯定是導致我受傷的原因之一，但其實在過去的這些年，我的訓練負荷和強度都很大，我的手腕骨折，因為我打了這麼多球，這麼多年進行艱苦的訓練，我一直努力變得更好，更接近世界上最好球員。」

雖然在「三巨頭」的世代打球要竄出不容易，但提姆自認是幸運的人，「能與三巨頭和其他偉大球員一起成為那個時代的一員，我進入前100名的時間比大多數人都晚得多，他們18歲左右就躋身前百，而我是超過20歲，我沒想到自己能成為大滿貫冠軍和世界前三。」

提姆男單首輪將對上美國第13種子謝爾頓（Ben Shelton），他表示，自己會帶著享受的心情去打，「可能會少一點壓力，也知道這是我最後一場，我會在比賽中打出最好表現。」

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