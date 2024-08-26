PLG》勇士簽下有NBA資歷的中鋒威希 將帶1位新洋將飛往日本打流賽

臺北富邦勇士與中鋒威希（Jeff Withey）簽約，期盼威希捍衛勇士禁區。（勇士提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕PLG台北富邦勇士今天正式宣佈與擁有NBA資歷的美國籍中鋒威希（Jeff Withey）簽約，預計9月抵台。

現年34歲的威希，身高213公分，他在2013年NBA選秀以第39順位被拓荒者選中，隨後交易至鵜鶘，在NBA待過5個賽季，效力過爵士、獨行俠，2018年轉戰土耳其一級聯賽，接著至德國、以色列、西班牙、南韓KBL等聯賽闖蕩，職籃經歷相當豐富，其中在以色列聯賽中，場均可貢獻13.8分、10.7籃板、2.6阻攻，投籃命中率61.5％。

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對於威希的加入，勇士總教練許晉哲表示，「威希在進攻端有外線投射能力，在防守端有阻攻，擁有5年NBA資歷，同時是名具有團隊意識的球員，與勇士團隊球風相符，希望他的加入能捍衛勇士禁區，增添球隊的禁區優勢。」

勇士新賽季洋將陣容由金恩（Nick King）、沃特斯（Brandon Walters）、漢米爾頓（Jordan Hamilton）、威希組成。

勇士在8月30日勇士將飛往日本與神戶鸛鳥、滋賀湖泊進行交流賽，屆時漢米爾頓將隨隊前往，也會是他首度與團隊搭配，而4位新洋將預計於9月全數到位，一同備戰新球季。

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