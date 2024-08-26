WTT挑戰賽》直落四不敵20歲的大藤沙月 黃怡樺本季第二度收下亞軍

黃怡樺在女單決賽不敵日本小將大藤沙月，獲得亞軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕40歲合庫女將黃怡樺今天清在WTT利馬挑戰賽女單決賽第4局錯失10:6的聽牌優勢，最終以0:4不敵世界排名32的日本新秀大藤沙月，繼六月阿根廷門多薩挑戰賽之後，第二度拿下亞軍。

雖然再度和生涯首座WTT女單冠軍擦身而過，黃怡樺仍收穫280分積分，明天公布的世界排名可望從56名大幅回升至32名左右，也將超越簡彤娟成為台灣二姐。

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黃怡樺在4強戰以3:1扳倒世界排名14的摩納哥頭號種子楊曉欣，技驚四座，決賽遭遇今年已拿下3座支線賽冠軍的大藤沙月，前兩局以7:11、8:11讓出。

第3局，黃怡樺在9:6領先下，連續反手回球出界連丟4分，但她頂住壓力，在連續救回3個局點後以13:12反超，可惜在決勝時刻擋不住大藤的正手強攻，連掉3分，13:15再丟1局。

背水一戰的黃怡樺第4局放手一搏，取得10:6聽牌，大有機會將戰線延長，但年輕的大藤在落後下出手依舊果決，連拿6分，以12:10後來居上，也粉碎黃怡樺的冠軍夢。

黃怡樺和徒弟王意如的組合在稍早的女雙決賽，也以7:11、6:11、7:11不敵大藤沙月/橫井咲櫻，同樣以亞軍作收。

黃怡樺/王意如獲得女雙亞軍。（取自WTT官網）

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