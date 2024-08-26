U15世界盃》日本隊險勝波多黎各 井端弘和率軍初優勝

〔記者林宥辰／綜合報導〕U15世界盃最後一天賽程，先是台灣隊在季軍戰7:6逆轉擊敗尼加拉瓜，奪得季軍。冠軍戰則是日本隊出戰波多黎各隊，兩隊形成打擊戰，日本隊靠著前4局打擊發揮，終場7:6險勝對手，奪得冠軍。

U15日本隊由現任日本國家代表隊監督井端弘和兼任，這是井端上任後首次在U15奪冠，也是「U15」改制以來，日本隊首次冠軍。

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首局雙方各得1分，3局上波多黎各單局得到3分大局，一度領先1分。3局下，日本隊岡田良太三壘打，丹羽裕聖接著也敲安，日本隊單局得2分。4局下，日本隊靠著中島齊志擊出三壘打，再進帳2分。波多黎各隊在5、6兩局各得1分，但7局最後反攻機會無功而返，1分差輸球。

日本隊先發投手林將輝投2.2局、失4分（2責失），任內送出7保送，第2任投手戶倉光揮，雖歷經亂流，仍保住球隊領先地位，後援4.1局僅失2分（1責失），奪得勝投。

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