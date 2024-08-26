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日職》上季僅4勝的前澤村賞強投大復活 菅野智之豪取12勝成全聯盟最多

2024/08/26 12:49

菅野智之。（資料照，記者陳志曲攝）菅野智之。（資料照，記者陳志曲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人34歲球星菅野智之昨天在東京巨蛋面對中日龍，菅野主投7.1局無失分，加上坂本勇人在第7局轟出兩分砲，巨人軍最後以2比0完封。菅野智之收下本季第12勝，不但暫居中央聯盟勝投王，更是全日職12隊中勝投最多的投手。

菅野智之曾在2017年、2018年摘得澤村賞，更於2014年、2020年摘得中央聯盟年度MVP。但菅野近年受到傷勢影響表現，上季先發14場只拿到4勝8敗、防禦率3.36的成績，單季只有4勝、共投77.2局都寫生涯新低。

今年上演大復活的菅野智之，昨晚再度搭配熟悉的老搭檔捕手小林誠司，主投7.1局用104球，被敲5安沒有失分，賞8次三振，收下本季第12勝，同時也是近期的先發5連勝。

巨人軍贏球後，目前以60勝49敗6和居中央聯盟第二，與央聯龍頭廣島鯉魚有1場的勝差。菅野智之表示，「這是一場不能輸的比賽，我認為這場勝利很重大。」

菅野智之今年先發19場，拿到12勝2敗，防禦率僅1.76，共投123局賞92次三振，每局被上壘率為0.95，被打擊率為2成23。

巨人軍此戰只有2支安打，前6局遭中日龍強投大野雄大封鎖、沒有敲安，第7局坂本勇人轟出兩分砲、本季第5轟出爐，這是坂本自6月14日之後，相隔72天再度擊出全壘打。

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