晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

TPBL》塞瑟夫離開富邦勇士 今天宣布加盟台新戰神

2024/08/26 12:12

塞瑟夫轉戰台新戰神。（台新戰神提供）塞瑟夫轉戰台新戰神。（台新戰神提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPBL台新戰神今天宣布中鋒塞瑟夫（Ihor Zaytsev）加盟，戰神總經理林祐廷期許塞瑟夫能傳承過往經驗，發揮自身優勢守護禁區，率領團隊衝擊總冠軍。

211 公分的塞瑟夫自 2018 年來台，先後效力 SBL 台灣啤酒、PLG 富邦勇士，具優異的長人身手成為禁區支柱，曾獲選 SBL 最佳洋將、PLG 年度洋將並入選年度第一隊，為一名不可多得的歐陸戰將，此外，塞瑟夫職業生涯也拿下多次總冠軍。

烏克蘭籍的塞瑟夫上季於 PLG 出賽 35 場，繳出場均 14.3 分、7.3 籃板、2.4 助攻，三分球命中率36.75%，自 2020 年加盟 PLG 富邦勇士共四賽季，貢獻場均 16.2 分、9.5 籃板、2.2 助攻，三分球命中率 38.15%，一路維持穩定表現，加上本身的無私球風，與沉穩的個性能幫助團隊有更好的發揮。

戰神代理總教練許皓程認為，塞瑟夫於內線能運用身高優勢及過往經驗鞏固禁區，進攻端擅長轉換快攻且擁有外圍投射能力，有裡有外的身手加上不畏懼的拚勁與穩定成熟的心態，期許他能成為球隊奮戰的定心丸，此外，許皓程也提到，塞瑟夫曾於 PLG 幫助球隊完成三連霸， 「期盼他能分享冠軍經驗，帶領團隊年輕球員成長，幫助戰神建立冠軍隊所需的文化，用認真的拚戰精神衝擊總冠軍。」

新賽季將繼續披上幸運數字「32」戰袍的塞瑟夫，相當期待能與過去隊友黃聰翰、張耕淯再續前緣，「有熟識的隊友能幫助我更快速地融入團隊。」談及新賽季目標，塞瑟夫認為每一場比賽都是朝季後賽邁進，直到拿下最後的總冠軍，「賽季中我們應該設下每個階段的目標，努力達成並打出精采的比賽，如此一來冠軍就在不遠處。」他也向戰友們喊話「這是我在台灣的第七個賽季，相信一定會是個相當美好的時光，請大家繼續為戰神加油。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中