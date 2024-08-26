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MLB》道奇重返戰力榜龍頭！官網盛讚大谷：幾十年後再回憶起他...

2024/08/26 13:00

大聯盟官網公布最新球隊戰力排行榜。（取自大聯盟官網）大聯盟官網公布最新球隊戰力排行榜。（取自大聯盟官網）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟官網公布最新的球隊戰力排行榜，道奇在日本巨星大谷翔平的好表現下，重返戰力榜第一名，官網記者雷奇（Will Leitch）也再度盛讚大谷翔平。

上次名列第4的道奇，在本次排行榜中重回第1，洋基在「法官」賈吉（Aaron Judge）砲聲隆隆的表現下再次位居第二；至於原本的龍頭費城人，歷經下半季成績不佳後，排名一路跌至第3。4至10名則為金鶯、釀酒人、太空人、守護者、響尾蛇、教士、皇家。

儘管大谷翔平今天3打數熄火，僅靠著觸身球上壘，但他前天以再見滿貫砲達成史上最速單季「40轟40盜」里程碑，昨天又敲出逆轉比數的2分砲，持續往史無前例的「50轟50盜」邁進，而道奇近10戰拿下7勝，目前以78勝53敗暫居大聯盟戰績龍頭。

對於大谷的表現，官網記者雷奇直呼，「當我們在幾十年後回憶大谷翔平的故事，講述他那些令人難以置信的事情時，別忘了，他加入「40轟40盜」俱樂部隔天，就進行了TJ手術後首次的牛棚練投。」

大谷在去年動完右手肘韌帶手術，昨天是他手術後首次正式站上投手丘，大谷在牛棚中大約投了10球，重拾二刀流之路更進一步。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也表示，大谷目前的復健進度良好。

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