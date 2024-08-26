威廉波特少棒亞軍小將淚灑球場 網友湧粉絲頁留言「以你們為榮」

威廉波特球場。（資料照）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕2024威廉波特世界少棒錦標賽總冠軍戰，桃園市龜山國小少棒隊與美國佛羅里達隊今戰至延長賽，終場以1比2惜獲亞軍，台灣小將淚灑球場，許多網友湧入少棒隊臉書粉絲頁打氣「以你們為榮」，桃園市長張善政也在臉書發文「你們就是當之無愧的台灣之光」。

張善政指出，龜山國小此次代表亞太區參賽，每一場都不好打，冠軍賽迎戰美國佛州代表隊，膠著的戰況令人屏息，雖然最終以1比2飲恨，但已創下15年來的最佳成績，小將們帶給我們的榮耀，不只是比賽名次，更多是過程中的奮戰精神，即便最終結果帶有一絲遺憾，仍創造了無限的感動和驕傲，「小球員們淚灑球場令人心疼，但你們的精彩表現早已讓世界看見桃園、看見台灣，在我們的心目中，你們就是當之無愧的台灣之光」。

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許多網友湧入龜山少棒隊臉書粉絲頁留言為小球員打氣「龜山國小棒球隊，你們很棒、很拚！把我們台灣帶到冠亞軍賽」、「辛苦所有最棒的小選手！每位教練！你們是最棒的」、「孩子也在龜山國小念書，各位揮汗練習的辛苦我們都懂！期待你們未來站上大聯盟」。

龜山國小校長丁伯強透過少棒隊臉書發文表示，冠軍賽在延長賽後惜敗，最終以亞軍收場，僅能打平2009年龜山少棒成軍以來的紀錄，心中真的覺得有些遺憾，這一路走來要感謝的人太多，感謝小將們的優異表現、辛苦的教練群、陪伴的家長們及桃市府、區公所團隊、謝國城棒球基金會以及所有為球員加油的人，也希望大家一起繼續為少棒隊優異的表現喝采。

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