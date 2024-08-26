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MLB》ERA4.75→2.89！轉隊的日本強投大復活 前洋基名宿揭2關鍵

2024/08/26 13:36

菊池雄星。（美聯社）菊池雄星。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人日本強投菊池雄星，今天面對金鶯先發主投5.2局失3分無關勝敗，從藍鳥轉戰太空人後的他成績大幅進步，對此前洋基194勝名投、《ESPN》分析師孔恩（David Cone）也點出關鍵。

菊池雄星本季在藍鳥22場先發僅拿下4勝9敗，防禦率4.75；然而來到太空人後的5場先發，菊池雄星都幫助球隊獲勝，自己也進帳2勝，防禦率僅2.89，被打擊率僅0.175，且三振率來到31%，比他本季27%還高，也遠超過大聯盟平均的22%。

孔恩在轉播中點出菊池雄星蛻變的2大關鍵，在於「增加了滑球的使用」以及「調整了出手點」。根據《ESPN》數據，菊池雄星在藍鳥時的滑球使用率為17%，但來到太空人增加為33%；而他的放球點也比在藍鳥時期降低大約5公分。

孔恩指出，菊池雄星的球質一直都很好，「儘管在藍鳥隊時成績不盡人意，但他的三振率達到27%，保送率僅有6%，這使得許多球隊都希望能得到他。太空人也認為他只需要一些調整，就能發揮實力，他也證明了這點。」

菊池雄星本季出賽27場，拿下6勝9敗，143.2局被敲143支安打，挨21轟，投出165次三振與40次四壞保送，防禦率4.39，每局被上壘率1.27，被打擊率0.254。

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