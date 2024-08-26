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中職》味全龍攜手天母商圈提供千份好禮 8/31邀球迷挽袖捐熱血

2024/08/26 14:23

2023年天母商圈捐血活動民眾參與熱況。（味全提供）2023年天母商圈捐血活動民眾參與熱況。（味全提供）

〔體育中心/綜合報導〕追求戰績不忘行公益的中職味全龍隊，去年與天母商圈、網紅爆肝護士合辦公益募血活動廣獲迴響後，本月31日將再度攜手於天母棒球場外邀球迷挽袖捐熱血！天母商圈店家及今年首度加入的味全公司與德克士炸雞，共將提供逾3,000份餐券及贈品供捐血民眾抽獎或領取，盼吸引更多人關注捐血議題。

為實踐復出推手魏應充的公益理念，味全龍2019年成軍以來即致力各項公益，除舉辦捐血及造血幹細胞驗血建檔活動、與頂新和德文教基金會攜手投入棒球公益行動，也秉持與在地商圈共榮共好理念合辦公益行動。

球團去年10月與天母商圈、爆肝護士共同舉辦公益募血活動，現場人潮大排長龍，總計183位民眾及球迷捐出270袋、67500c.c.的熱血，捐血中心還因活動熱烈緊急加派捐血車到場支援。

今年球團再度與商圈、網紅攜手，8月31日（六）上午10時30分至下午5時30分於天母棒球場售票亭前方廣場舉辦公益募血活動，除在地30個店家將提供豐富禮品及餐券供民眾領取及抽獎，味全龍也提供2024開幕戰紀念悠遊卡套組做為贈品，合作廠商味全公司與德克士炸雞，則加碼捐贈味全保久乳、脆皮炸雞咔滋脆皮手槍腿餐兌換券給前300位成功捐血的民眾。

天母商圈凝聚商家、球團及爆肝護士的力量舉辦這場公益行動，期望能拋磚引玉，吸引更多人常態加入捐血一袋救人一命行列。捐血注意事項及今年活動詳情可查詢 https://tinyurl.com/528zxr8y

2023年天母商圈捐血活動民眾參與熱況。（味全提供）2023年天母商圈捐血活動民眾參與熱況。（味全提供）

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