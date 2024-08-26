MLB》達比修有因私事離隊自願少領1.2億台幣！ 美媒揭露原因

達比修有。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士38歲日籍右投達比修有近期以家中私事為由暫時離隊，他在上週重返球隊，並在今天丟3局模擬賽、共投54球。權威美媒《The Athletic》指出，達比修的經紀人沃夫（Joel Wolfe）表示，達比修在離隊期間不願領薪水，估計為教士省下約400萬美元（約新台幣1.28億）的薪水。

達比修有在6月份因左腳傷勢進15天傷病名單，6月下旬又出現右手肘發炎症狀。達比修在7月6日以處理家中私人事務而暫時離隊，當時教士隊把他放進限制名單。

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《The Athletic》提到，教士隊總管裴勒（A.J. Preller）當時提議可讓達比修有放進60人傷病名單，這樣可以讓他繼續領薪水，但遭達比修拒絕。

沃夫指出，「裴勒一開始就給達比修每個機會，讓他可以進60天傷病名單，我認為自己旗下其他球員都會這麼做。但達比修卻說，『不，我不會那樣做』。這是因為他在簽約時對裴勒做出承諾，他只是覺得如果自己沒有全心投入復建並準備歸隊，領取這筆錢是不對的。這就是他把自己放進限制名單的原因，我以前也從未看過這種事。」

沃夫和裴勒都不記得有選手進入限制名單、而不領取薪水的例子。裴勒說，「這對我來說是獨特的事情。」

達比修在2023年季前與教士簽下6年總額1.08億美元的合約，本季薪水為1500萬美元。達比修本季出賽11場，戰績4勝3敗、防禦率3.20，共投56.1局賞53次三振，每局被上壘率為1.07。

達比修有。（今日美國）

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