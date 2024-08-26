跨聯盟》TPBL聯隊慘輸菲律賓大學隊39分 主帥王志群點出問題

戰神新秀江均。（籃協提供）

〔記者盧養宣／基隆報導〕跨聯盟籃球邀請賽在基隆市立體育館登場，TPBL聯隊今面對菲律賓大學隊以45：84，大比分敗下陣來，主帥王志群賽後點出團隊問題。

TPBL聯隊以各隊新秀為主體，由副秘書長王志群執掌兵符，今與菲律賓大學隊之戰，第二節陷入得分荒、團隊只拿7分，終場以39分差輸球，全隊僅魏莨哲得分超過雙位數，拿下10分，特攻二年級生李沛澄拿下9分。

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總教練王志群對於失利表示，由於身材條件不如菲律賓，此役制空權陷入劣勢，加上14記籃板也不如對手的44記，以及出現20次失誤，都是回去可以再調整的地方。

TPBL聯隊在短時間內組軍，目前3戰拿下1勝，王志群肯定子弟兵表現，「其實他們在執行上面表現得不錯，也達到我們當初的共識，就是把防守鞏固好，雖然今天遇到對手高度佔優勢的狀況，但整體而言表現還不錯。」

職業聯隊慘輸大學隊39分，會認為是被震撼教育嗎？王志群不這麼認為，他指出，此役只是系列賽的其中一場比賽，對方是完整的團隊，「主要還是看我們遇到不一樣的對手，在攻防上如何應對。」

跨聯盟賽事提供各隊新秀練功機會，王志群表示，這週的比賽主要是讓母隊檢視陣中球員的狀態，能夠在新聯盟賽季開打前，進行最後的調整。

TPBL聯隊主帥王志群。（記者盧養宣攝）

特攻李沛澄。（籃協提供）

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