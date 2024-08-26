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中職》中信兄弟新秀全數簽約！ 首輪許庭綸簽約金540萬元

2024/08/26 16:12

中信兄弟第一輪首選許庭綸。（資料照，記者廖耀東攝）中信兄弟第一輪首選許庭綸。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟今（8/26）日正式宣布，與2024年中華職棒選秀會選進的11名新秀完成簽約，共計7名投手及4名野手近期已陸續完成體檢，並投入中信兄弟二軍及農場的訓練，也期待團隊在注入新血後，新秀們能夠激化猛象軍團的良性競爭，繼續進取勝利。

中信兄弟在2024年選秀會上，第1指名來自平鎮高中的許庭綸，不僅在攻守兩端皆具有實力，領袖特質更是球團有所期待的，在今天也確定以簽約金540萬，月薪6萬元簽下這名大物高中新血，期待在不久的將來，有機會看到許庭綸在一軍的戰場上一展長才，回饋給球迷朋友。

此外，目前正參加U23中華隊的投手伍立辰、陳冠穎，以及捕手陳九登皆已完成體檢，等待U23賽事結束後，預計9月中入隊報到。其中，伍立辰為中信兄弟第二輪指名的投手，畢業於嘉義大學的他，在選秀會中，被評選為大學層級最優秀的投手之一，今天也確定以簽約金415萬，月薪8萬元正式加盟，期待伍立辰在中信兄弟的訓練體系中，能夠越來越茁壯，未來成為團隊不可或缺的角色。

今年第三輪指名的陳冠穎，是來自臺北市立大學的右投手，以簽約金300萬，月薪7萬元正式披上黃衫。第四輪指名的內野手徐紹予，則是以簽約金260萬，月薪5萬元正式加入猛象軍團。第五輪及第六輪指名投手劉亦智與鄧朝駿，也分別以簽約金190萬與160萬元加入中信兄弟。第七輪與第八輪選進的陳九登及朱宏樺，則是分別以簽約金95萬與60萬元完成簽約。第九輪至第十一輪選進的游竣宥、林展樟以及黃霆杉，則是分別以月薪5至7萬加入。

2024年中華職棒選秀會中信兄弟選擇的11名新秀已全數完成簽約，對此，中信兄弟領隊劉志威表示，「簽約的過程相當順利，也期待新秀們進入球隊後，在各方面持續精進，在球場上發揮最好的表現。」而關於是否增添自培選手，劉志威表示，「會持續關注這些具有潛力的球員，有機會一定會邀請。」

2024年中華職棒選秀會中信兄弟選擇的11名新秀已全數完成簽約。（中信兄弟提供）2024年中華職棒選秀會中信兄弟選擇的11名新秀已全數完成簽約。（中信兄弟提供）

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