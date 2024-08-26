跨聯盟》海神魏莨哲暫居TPBL聯隊得分王 透露新人賽季目標

海神魏莨哲。（籃協提供）（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／基隆報導〕跨聯盟邀請賽讓TPBL各隊新秀以賽代訓，至今進行3戰，TPBL聯隊陣中得分王為海神新人魏莨哲，這位表現不俗的菜鳥，已經準備好面對職業賽事的強度。

來自高雄師大的魏莨哲以UBA本土得分王之姿在TPBL首屆選秀首輪獲得高雄海神青睞，在跨聯盟賽事3戰場均攻下13分、3助攻、2籃板、1.3抄截，另有3失誤。

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TPBL聯隊今以45：84不敵菲律賓大學隊，魏莨哲是唯一得分超過雙位數的球員，拿下10分，也是他3戰以來最低得分，首戰面對台啤貢獻18分，昨與台銀一役進帳11分。

魏莨哲指出，整個系列賽最期待的就是與菲律賓大學隊交手，也認為自己賽前已做好準備，「今天替補上場就是做好該做的事，也不會畏懼他們，可以跟他們國家交流，是很好的經驗。」

在以新秀為主體的聯隊，魏莨哲扮演指揮官角色，他坦言，此役身體對抗上陷入劣勢，防守與默契都出現問題，「我在場上都會提醒隊友，從防守開始做起，我想扭轉戰局、把球隊拉回來，但因為才一起練過一次球，磨合還不是太好，沒有適時把問題講出來。」

魏莨哲這三場表現可圈可點，也被主帥王志群點名印象深刻，他卻認為自己還有很多改進空間，包括失誤太多，處理球不夠細膩，還有在帶領隊友上仍待改進，「這是新的陣容，要在短時間內帶領隊友，其實滿具挑戰性的。」

在跨聯盟賽事首度以職業球員身份出戰，魏莨哲提到，其實沒有感受到太多與大學聯賽的落差，除了因為海神隊內訓練時的對抗強度就很高，先前也去了CBA試訓，「加上我保持正向心態，比較敢挑戰、不會畏懼，銜接上就比較順，我希望可以縮短撞牆期的時間。」

魏莨哲在CBA選秀獲得北京首鋼次輪指名，不過決定留在台灣職籃打拚，他說，目前還是想把自己準備好，「未來的事順其自然。」至於新賽季的目標，他希望能分擔主控布銳克曼的工作，在前輩休息時上場幫助串聯球隊，「把這個角色扮演好，幫助海神打進季後賽、總冠軍賽。」

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