歸化球星戴維斯涉拉傷前妻判拘 高院開庭辯「我想和解，但沒工作、沒錢」

〔記者楊國文／台北報導〕台灣男籃首位歸化球員戴維斯，因探視女兒問題和前妻爆發拉扑衝突，造成她雙手挫傷被控告傷害罪，一審被判拘役30天，亦被所屬球團新北國王隊停出賽；此案上訴後，高等法院今開庭，法官詢問兩造有無和解可能，戴維斯無奈表示，目前沒有工作，也沒有收入，他有和解意願，但沒錢賠償，前妻的律師詢問和解金額等方案，但得不到答案，庭訊半小時即結束。

職籃球員戴維斯因家暴傷害案，於今（26）日下午出席高等法院庭審。（記者陳逸寬攝）

PLG新北國王隊中鋒戴維斯（Quincy Davis），被控去年5月間某夜，因小孩探視問題與前妻在桃園市中壢警分局青埔派出所前爆發拉扯衝突，造成前妻雙手挫傷，提告家暴傷害案，法院審理過程，戴均拒絕認罪，辯稱無傷害犯意，是一時疏忽所致。桃園地院依傷害罪判拘役30天，得易科罰金。全案上訴高法院。

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高院今下午開庭，法官詢問戴維斯和前妻有無和解可能。戴透過通譯辯稱，無意傷害前妻，乃不小心拉傷她，他有和解意願，但無奈的是，他是歸化球員，已無美國籍，因無球可打，目前沒有收入，他的收入已支付女兒扶養費直到明年4月，眼前最大的花費是2週回高雄去探視女兒，「我真的很想和解」。

法官勸說，如果能達成和解，即不必進入司法審判，戴維斯前妻的律師主張，戴維斯方面應提出明確的和解金額和方案，不能只有口頭表示願意和解而已。不過，戴維斯能吐苦水稱，沒錢可以賠償，不清楚以後在台灣是什麼狀況。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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