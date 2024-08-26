籃球》第三屆亞瑟士盃三對三籃球錦標賽落幕 冠軍抱走萬元獎金

台北場由大專男子組「小虎隊」、大專女子組「蛀牙玉米」及社會男子組「狗狗旺旺隊」奪冠。（亞瑟士提供）

〔體育中心/綜合報導〕ASICS CUP 亞瑟士盃三對三籃球錦標賽邁入第三屆，延續去年報名盛況和賽事內容的好評迴響，暑假期間號召全台籃球愛好者組隊參賽，首站於8/17-18日在台中逢甲大學開打，台北站於8/24-25日在台北教育大學登場，共計248隊參加，吸引近千位籃球好手同場較勁。

首場台中站賽事特別邀請TEAM ASICS籃球選手，桃園璞園領航猿－盧峻翔以及台北富邦勇士-簡廷兆出席，與現場球友組隊挑戰中場遊戲，兩位球員也勉勵參與賽事的大家享受比賽，並透過三對三運動好好放鬆紓壓。

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經過兩週末的精彩賽事交流，台中場冠軍隊伍分別為社會男子組「智匯明凱」、大專男子組「沒帶學生證」，女子組由「Mino A」奪下冠軍；台北場則由社會男子組「狗狗旺旺隊」、大專男子組「小虎隊」，女子組「蛀牙玉米」擊敗眾多好手奪下冠軍寶座，抱走萬元獎金與亞瑟士最新款籃球鞋。

每年夏季與隊友的約定 多元內容打造指標性籃球盛典

有別於一般三對三籃球賽事，ASICS 連續三年與逢甲大學合作並提供優質舒適室內場地，豐富中場遊戲與職籃球星組隊挑戰，讓報名參與的選手擁有精采體驗。台灣亞瑟士總經理謝玉真表示：「亞瑟士三對三賽事今年邁向第三屆，很開心有越來越多喜歡籃球的人，共同加入我們的活動，期許以ONE TEAM的合作理念與隊友一同組隊完成比賽，而亞瑟士每年推出的多元籃球鞋款更不斷精進，提供籃球愛好者有更豐富的選擇。」

2024亞瑟士盃三對三籃球錦標賽冠軍獎品豐富 送出最新籃球鞋款與萬元獎金

亞瑟士籃球系列商品不斷進化，本次冠軍隊伍獎品也同步升級，冠軍隊伍除了獎金之外，每人可獲得GELBURST 28、NOVA SURGE 3、GLIDE NOVA FF 3其中一系列之籃球鞋款。全新升級籃球鞋款也依性能分類，緩衝彈跳代表鞋款為NOVA SURGE 3，第三代更新科技中底，而單層加厚的FF BLAST+擁有優異的彈跳性能，落地時保有極致緩衝。

支撐穩定代表鞋款為GELBURST 28，採用新式TPU後跟穩定片，提高腳踝支撐性及穩定性，鞋底獨特底紋設計，讓連續變向加速移動的步伐轉換更為流暢；而靈活速度代表鞋款為GLIDE NOVA FF 3，首次推出台灣限定配色珊瑚橘和薄荷綠，受眾多球友喜愛的GLIDE NOVA FF 3系列，輕量與簡約流線的外觀線條，專為球員在場上靈活步伐及快速移動設計。ASICS 最新籃球鞋款NOVA SURGE 3、GLIDE NOVA FF 3現正全台熱賣中，GELBURST 28卡其/米色與粉紅/黑色也將於9月1日陸續登場!

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