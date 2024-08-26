體操》「鞍馬王子」李智凱養傷中 親口證實下一步動向

在東京奧運摘下銀牌的李智凱目前正在養傷當中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕在東京奧運摘下台灣首面奧運體操獎牌的「鞍馬王子」李智凱無緣在今年征戰巴黎奧運，如今他親自透露下一步動向，預計尋求明年全運會及後年名古屋亞運拚成績，只要自己仍具競爭力，就會出戰2028年洛杉磯奧運。

28歲的李智凱2017年台北世大運摘下金牌，在2018、2022年亞運更是完成鞍馬2連霸，並在去年完成世大運3連霸，當然還有東京奧運銀牌。

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李智凱在今年4場世界盃結束後確定無緣巴黎奧運，他反而換取到休息的時間，對他而言他有更多時間陪家人，並重新整理自己的身體、心態再次出發。

困擾許久的腳踝傷勢，李智凱已經在6月底進行手術，目前就是專心進行休息、復健，也尚未進行器械訓練。

李智凱指出，由於巴黎奧運結束後，評分標準會重新修正，光是在鞍馬僅能做4個湯瑪士迴旋，對自己而言就是一個挑戰。

李智凱心中盤算是一步一步來，他現階段專心養傷，只要身體狀況恢復了，就會開始進行鞍馬動作的準備，所以先把目標擺在明年10月雲林全運會，以及2026年登場的亞運，「如果我亞運有拿到很好的分數，如此一來也才代表我還有能力再戰洛杉磯奧運。」

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