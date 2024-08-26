「每一場比賽都像是最後一場」 江晏慶挑戰環勃朗峰超級越野耐力賽

〔體育中心/綜合報導〕即將到來的全球越野跑盛事－環勃朗峰超級越野耐力賽（UTMB）中，來自台灣的越野跑者江晏慶也將穿上新裝備挑戰極限，今日The North Face公布一支特別為江晏慶拍攝的紀錄短片，希望他帶著家人及台灣越野跑愛好者們的祝福，完成人生首場UTMB CCC大賽。

「每一場比賽都像是最後一場」江晏慶持續挑戰自我

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UTMB CCC賽事全程100公里，自義大利的庫馬約爾出發，沿著阿爾卑斯山的山徑穿過瑞士到法國的夏慕尼，總爬升超過6000公尺，這將是江晏慶首度挑戰全球最高等級的越野跑賽事。為了能成功完賽，江晏慶已花了四個月的時間準備比賽，也為了歐洲賽事特有的高海拔及氣候，在台灣高山上也進行了多次訓練，希望能順利適應當地的環境。

這幾年在爭取最佳成績的選手和傳承技術的教練身份上交替，參加UTMB對江晏慶來說有特別不同的意義。江晏慶說：「因為現實環境的許多狀況，其實現在的每場比賽我都當成最後一場比賽去準備，好好地專注當下。除了跟頂尖選手交流之外，我很期待能從這個比賽帶更多東西回來，但不去預設太多限制，單純地體驗及感受越野跑帶給我的感動。」

為了備戰賽事，江晏慶已出發至法國夏慕尼，同時馬不停蹄地開始適應場地，準備於24及26日進行兩次20公里以上的越野跑勘查場地，並於當地時間8/30早上九點正式於CCC賽事起跑，歡迎一起透過賽事官網即時跟隨江晏慶的比賽進度，為台灣選手加油打氣！

江晏慶將挑戰環勃朗峰超級越野耐力賽。（The North Face提供）

在越野跑比賽中，身上每一克負重都有可能影響跑者的成敗。Summit巔峰系列Superior防水外套，採用The North Face專研的FUTURELIGHTTM 3L奈米編織薄膜技術，將防水、防風、透氣性能完美平衡，同時兼具輕量化和自收納系統。女版M尺寸外套僅有150克重，男版M尺寸也僅有200克，為越野跑探索者帶來更為輕盈、舒適的極致體驗。在氣候多變難以預測的山地戶外環境中，幫助跑者時刻保持乾爽舒適，同時抵禦突來的強風和雨水，提供最專業的防護。

江晏慶在試穿新裝備後，除了對克萊因藍亮眼的新色彩感到印象深刻，更大讚FUTURELIGHTTM科技的高透氣性能，即使在烈日下跑動流了滿身汗，衣服也不會黏在身上，穿起來特別舒適，讓他更可以專注在賽道上。

江晏慶將挑戰環勃朗峰超級越野耐力賽。（The North Face提供）

江晏慶將挑戰環勃朗峰超級越野耐力賽。（The North Face提供）

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