晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

跨聯盟》曼谷大學隊陣中2台灣好手 都對職籃還有夢

2024/08/26 18:14

林鈺凱（左）、張庭瑋。（籃協提供）林鈺凱（左）、張庭瑋。（籃協提供）

〔記者盧養宣／基隆報導〕跨聯盟籃球邀請賽在基隆市立體育館登場，受邀來台參賽的曼谷大學隊，至今3場全敗，還在尋求首勝，陣中2位台裔借將都是對職籃懷抱夢想的球員，兩人都擁有台灣身分證，不過未來能否拿到門票，還是得各自努力。

20歲的後衛張庭瑋目前出賽3場，場均5分、3.3籃板，投籃命中率25%，目前就讀美國西方文理大學、即將升上大三，還有2年完成學業，希望未來有機會回到台灣加盟職籃球隊，他說，7歲開始愛上籃球，從小就夢想成為職業球員。

張庭瑋在波特蘭長大，由於每年暑假都會回台探親、中文相當流利，籃球路上的偶像，毫不意外是當年在NBA掀起「林來瘋」的台裔球星林書豪，在林書豪回台打球後，他也都會隔海觀賞台灣籃球賽事。

對於自己這三場的表現，張庭瑋表示，與團隊還在磨合、熟悉彼此打法，也謝謝教練願意給予機會，他認為自己最大優勢是投籃能力，但也自嘲「這幾場可能要再準一點。」

張庭瑋。（記者盧養宣攝）張庭瑋。（記者盧養宣攝）

25歲的後衛林鈺凱這三場平均拿下4.3分、3.7籃板，他認為自己還在找節奏、表現還有進步的空間，印象最深刻一役是與亞大籃代表隊交手的賽事，盛讚對手防守非常積極。

林鈺凱是巴西第三代移民，從小因為當地亞洲社區流行打籃球而愛上這個運動，他曾在2022年報名PLG、T1選秀，不過受到韌帶傷勢影響，並未獲得太多矚目。

林鈺凱籃球路上的偶像是湖人已故球星布萊恩（Kobe Bryant），身上還有他的刺青，深受「曼巴精神」啟發，「很欣賞他的不放棄精神，只要努力的話就會被看到。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中