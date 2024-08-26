跨聯盟》曼谷大學隊陣中2台灣好手 都對職籃還有夢

林鈺凱（左）、張庭瑋。（籃協提供）

〔記者盧養宣／基隆報導〕跨聯盟籃球邀請賽在基隆市立體育館登場，受邀來台參賽的曼谷大學隊，至今3場全敗，還在尋求首勝，陣中2位台裔借將都是對職籃懷抱夢想的球員，兩人都擁有台灣身分證，不過未來能否拿到門票，還是得各自努力。

20歲的後衛張庭瑋目前出賽3場，場均5分、3.3籃板，投籃命中率25%，目前就讀美國西方文理大學、即將升上大三，還有2年完成學業，希望未來有機會回到台灣加盟職籃球隊，他說，7歲開始愛上籃球，從小就夢想成為職業球員。

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張庭瑋在波特蘭長大，由於每年暑假都會回台探親、中文相當流利，籃球路上的偶像，毫不意外是當年在NBA掀起「林來瘋」的台裔球星林書豪，在林書豪回台打球後，他也都會隔海觀賞台灣籃球賽事。

對於自己這三場的表現，張庭瑋表示，與團隊還在磨合、熟悉彼此打法，也謝謝教練願意給予機會，他認為自己最大優勢是投籃能力，但也自嘲「這幾場可能要再準一點。」

張庭瑋。（記者盧養宣攝）

25歲的後衛林鈺凱這三場平均拿下4.3分、3.7籃板，他認為自己還在找節奏、表現還有進步的空間，印象最深刻一役是與亞大籃代表隊交手的賽事，盛讚對手防守非常積極。

林鈺凱是巴西第三代移民，從小因為當地亞洲社區流行打籃球而愛上這個運動，他曾在2022年報名PLG、T1選秀，不過受到韌帶傷勢影響，並未獲得太多矚目。

林鈺凱籃球路上的偶像是湖人已故球星布萊恩（Kobe Bryant），身上還有他的刺青，深受「曼巴精神」啟發，「很欣賞他的不放棄精神，只要努力的話就會被看到。」

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