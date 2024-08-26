晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

跨聯盟》「披上這件球衣就要把自己當成國家隊」陳子威對亞大籃有期許

2024/08/26 22:54

吳志鍇。（籃協提供）吳志鍇。（籃協提供）

〔記者盧養宣／基隆報導〕亞大籃代表隊今在跨聯盟邀請賽以93：77擊敗SBL台銀，收下第2勝，主帥陳子威期許球員能夠將自己視為國家隊一員，思考如何幫助球隊贏球。

亞大籃代表隊昨面對人高馬大的菲律賓大學隊以10分差敗北，今靠吳志鍇貢獻全隊最高20分、史魯齊拿下19分收勝，陳子威認為，此役在防守上有效造成對手壓力，「比分被追近時，防守強度有適時拉上來，但領先時鬆懈也是年輕球員的問題，會再提醒他們，40分鐘都要保持一樣的態度。」

陳子威提到，昨役不敵菲律賓，輸球難免球員會有情緒，出現在意上場時間多寡的問題，他只能不斷提醒球員，來到國家隊，唯一的目標就是球隊能夠贏球，「無論做什麼事都可以，也許是一個play、一個籃板，昨天沒有表現的人今天跳出來，我覺得就很好。」

陳子威口中的球員就是昨天坐板凳、完全沒上場機會的史魯齊，他解釋，今天的隊型較適合史魯齊發揮，「昨天因為隊型關係，可能會有高度上面的不足，今天對方沒有外籍生，就有他上場的機會。我一直跟他們強調立功，在國家隊，你不可能每場比賽都很厲害，因為每個人都那麼優秀，他昨天沒有上場，但今天準備好、把握住機會，這就是球員最基本的態度。」

亞洲大學男籃錦標賽將在9月2日登場，亞大籃代表隊透過本週的跨聯盟邀請賽以賽代訓，陳子威也希望把冠軍留在台灣，他透露，經過超過一個禮拜的訓練，磨合漸入佳境，也花了很多時間與球員溝通，「要讓他們知道教練在想什麼，我也想知道他們在想什麼，可以更快融合。」

陳子威指出，不斷提醒球員要把自己視為國家隊一員，「既然穿上這件衣服，就要把自己當成國家隊，不是只有亞大籃，他們是下個世代的好手，希望讓他們知道，如果進入國家隊，要如何幫助球隊贏球，這一點是最重要的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中