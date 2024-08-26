跨聯盟》「披上這件球衣就要把自己當成國家隊」陳子威對亞大籃有期許

吳志鍇。（籃協提供）

〔記者盧養宣／基隆報導〕亞大籃代表隊今在跨聯盟邀請賽以93：77擊敗SBL台銀，收下第2勝，主帥陳子威期許球員能夠將自己視為國家隊一員，思考如何幫助球隊贏球。

亞大籃代表隊昨面對人高馬大的菲律賓大學隊以10分差敗北，今靠吳志鍇貢獻全隊最高20分、史魯齊拿下19分收勝，陳子威認為，此役在防守上有效造成對手壓力，「比分被追近時，防守強度有適時拉上來，但領先時鬆懈也是年輕球員的問題，會再提醒他們，40分鐘都要保持一樣的態度。」

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陳子威提到，昨役不敵菲律賓，輸球難免球員會有情緒，出現在意上場時間多寡的問題，他只能不斷提醒球員，來到國家隊，唯一的目標就是球隊能夠贏球，「無論做什麼事都可以，也許是一個play、一個籃板，昨天沒有表現的人今天跳出來，我覺得就很好。」

陳子威口中的球員就是昨天坐板凳、完全沒上場機會的史魯齊，他解釋，今天的隊型較適合史魯齊發揮，「昨天因為隊型關係，可能會有高度上面的不足，今天對方沒有外籍生，就有他上場的機會。我一直跟他們強調立功，在國家隊，你不可能每場比賽都很厲害，因為每個人都那麼優秀，他昨天沒有上場，但今天準備好、把握住機會，這就是球員最基本的態度。」

亞洲大學男籃錦標賽將在9月2日登場，亞大籃代表隊透過本週的跨聯盟邀請賽以賽代訓，陳子威也希望把冠軍留在台灣，他透露，經過超過一個禮拜的訓練，磨合漸入佳境，也花了很多時間與球員溝通，「要讓他們知道教練在想什麼，我也想知道他們在想什麼，可以更快融合。」

陳子威指出，不斷提醒球員要把自己視為國家隊一員，「既然穿上這件衣服，就要把自己當成國家隊，不是只有亞大籃，他們是下個世代的好手，希望讓他們知道，如果進入國家隊，要如何幫助球隊贏球，這一點是最重要的。」

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