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MLB》誰更吸睛？Decoy超萌開球VS.大谷「42轟42盜」 道奇主帥給答案

2024/08/29 23:05

大谷帶著Decopin開球。（美聯社）大谷帶著Decopin開球。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天達成單季「42轟42盜」里程碑，其愛犬「Decopin（英文名Decoy）」還上演史上最萌開球儀式，而道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪時，他認為Decopin的表現比大谷更吸睛。

道奇今天發送大谷與Decopin的搖頭娃娃，賽前大谷也帶著Decopin來到場上開球，乖巧的Decopin咬著球從投手丘奔向在本壘的大谷，完成超萌開球儀式。

在和愛犬開完球後，大谷翔平在比賽中繳出亮眼表現，不僅敲出本季第42轟，還單場跑出2盜，率隊以6：4擊敗金鶯。大谷本季已累積42轟42盜，持續邁向大聯盟史無前例的「50轟50盜」偉業。

值得一提的是，賽後道奇總教練羅伯斯接受訪問時，被問及大谷的表現和Decopin的開球哪一個更令人印象深刻，對此羅伯斯直呼：「Decopin，令我印象深刻的是，這隻狗已經接受過這樣的訓練，不過這是翔平的狗，也就沒什麼好驚訝的了。」

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