MLB》誰更吸睛？Decoy超萌開球VS.大谷「42轟42盜」 道奇主帥給答案

大谷帶著Decopin開球。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天達成單季「42轟42盜」里程碑,其愛犬「Decopin(英文名Decoy)」還上演史上最萌開球儀式,而道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)賽後受訪時,他認為Decopin的表現比大谷更吸睛。

道奇今天發送大谷與Decopin的搖頭娃娃,賽前大谷也帶著Decopin來到場上開球,乖巧的Decopin咬著球從投手丘奔向在本壘的大谷,完成超萌開球儀式。

在和愛犬開完球後,大谷翔平在比賽中繳出亮眼表現,不僅敲出本季第42轟,還單場跑出2盜,率隊以6:4擊敗金鶯。大谷本季已累積42轟42盜,持續邁向大聯盟史無前例的「50轟50盜」偉業。

值得一提的是,賽後道奇總教練羅伯斯接受訪問時,被問及大谷的表現和Decopin的開球哪一個更令人印象深刻,對此羅伯斯直呼:「Decopin,令我印象深刻的是,這隻狗已經接受過這樣的訓練,不過這是翔平的狗,也就沒什麼好驚訝的了。」

Decoy, Shohei Ohtani’s dog, really just threw out the first pitch at Dodger Stadium.



This might be the greatest day of all time



Via @sportsnetla pic.twitter.com/7r7LMoWzru