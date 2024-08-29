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中職》吳念庭連20打數無安打 獅澄清湖最終戰還完借金

2024/08/29 21:58

統一獅大勝台鋼。（記者李惠洲攝）統一獅大勝台鋼。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅今迎接例行賽作客澄清湖最終戰，全場猛敲15支安打，開路先鋒邱智呈雙安5打點，助隊以11：2打爆台鋼雄鷹，剛好還完澄清湖的「借金（敗場多於勝場）」，本季在這座球場以戰績5勝5敗收尾，勝率剛好5成。

統一獅「小黑」邱智呈單場雙安，包括5局滿壘敲二壘安打進補3分打點，7局一、三壘有人再敲三壘安打，單場猛灌5分打點，以114支安打領先隊友陳傑憲的112安，以及台鋼曾子祐的111安。

開路先鋒邱智呈大爆發，蘇智傑和林岱安單場貢獻猛打賞，賞給轉戰台鋼前隊友施子謙本季第7敗，全場猛敲15支安打刷新獅隊在8月單場最多安打紀錄。

獅隊前5局就取得8：0領先，獲得打線強力援護的先發投手布雷克，前5局有效封鎖打線台鋼，6局下在2出局被王柏融、魔鷹和郭阜林連續狙擊3支安打，失掉2分，最終仍繳出6局優質先發，奪下本季第8勝。

台鋼比分被拉大後，比賽後段也派上菜鳥吸收經驗，7局替補上場的捕手陳致嘉棒打劉軒荅，擊出生涯首安。本季首度先發鎮守中外野的「大王」王柏融單場敲3安，貢獻猛打賞。

台鋼吳念庭則陷入大低潮，從8月23日起就沒有敲安，連續20打數無安打，逼近申皓瑋、郭永維和張肇元連續23打數無安打的本季最長紀錄。

統一獅大勝台鋼。（記者李惠洲攝）統一獅大勝台鋼。（記者李惠洲攝）

統一獅大勝台鋼。（記者李惠洲攝）統一獅大勝台鋼。（記者李惠洲攝）

邱智呈。（記者李惠洲攝）邱智呈。（記者李惠洲攝）

布雷克。（記者李惠洲攝）布雷克。（記者李惠洲攝）

郭阜林。（記者李惠洲攝）郭阜林。（記者李惠洲攝）

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