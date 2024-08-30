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NBA》確定了！柯瑞1年19.9億天價續約勇士

2024/08/30 06:51

柯瑞。（資料照）柯瑞。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今傳出和球隊以1年6260 萬美元（約19.9億台幣）延長合約，確定至少會在勇士待到2026-27球季結束。

36歲的柯瑞在2021年與勇士簽下4年2.1億美元（約68.8億台幣）合約，2025-26球季結束後到期。外媒日前提出柯瑞兩個可能續約方案，包含新球季開幕戰10月23日前以1年6260萬美元（約19.5億台幣）續約，或者等到明年夏天，簽下兩年1.3億美元（約41.6億台幣）的合約。

不過，當時外媒指出，柯瑞剛結束奧運賽事，還在休假當中，得等到他休假結束，才有明朗答案。但顯然他沒有考慮太久，根據知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）消息，柯瑞已同意和勇士以1年6260萬美元續約，加上現有合約，他將在灣區待到2026-27球季結束，同時確定在未來3個賽季可擁有1.78億美元的保障。

柯瑞生涯場均26.4分、4.5籃板、5.1助攻，三分球命中率高達40.8%，他不僅是勇士歷史得分王，同時也是NBA史上三分球命中數最多的球員，也保有許多三分球紀錄，都在持續堆高當中。

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