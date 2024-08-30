美網》球王辛納揮別禁藥風波越打越好 本季50勝挺進第3輪

義大利球王辛納。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕球王辛納（Jannik Sinner）揮別禁藥風波，6：4、6：0、6：2輕取地主新星米切爾森（Alex Michelsen），本賽季第50勝到手，也安抵2024年美國網球公開賽男單第3輪。

包括澳洲公開賽首奪大滿貫冠軍，辛納本賽季已獲5座金盃，義大利頭號種子備受各界矚目，也展現「三巨頭」接班人潛力。儘管賽前驚傳3月印地安泉大師賽藥檢爭議，讓辛納身心飽受煎熬，不過美網初登場頂住壓力4盤開胡後，23歲的他臨場漸入佳境，底線抽球掌控節奏，首盤盤末一口氣連下8局，次盤送給20歲米切爾森「貝果」，僅花1小時39分鐘直落3出線。

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「我很高興能夠晉級，他是非常難對付的對手。」這是辛納從辛辛那提大師賽奪冠之後，本月對戰米切爾森的2連勝，「一週前我們才交手，所以我知道會發生什麼。」辛納連續第四年晉級美網第三輪，下個對手為澳洲老將奧康奈爾（Christopher O’Connell）。

至於辛納美網最佳戰績，則為2022年8強，當時激戰5盤惜敗給最後奪冠的西班牙勁敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），「我一直很喜歡紐約，這是我參與的第一個大滿貫會內賽，所以擁有美好回憶，我總是喜歡在這裡打球。每場比賽都不同，都有自己的故事。」

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