美網》球后史薇泰克輾壓日本黑馬 連19次晉大滿貫第三輪

史薇泰克。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕史薇泰克（Iga Swiatek）無愧為當今世界球后，2024年美國網球公開賽女單次輪火力全開，6：0、6：1輾壓會外賽殺入的日本黑馬柴原瑛菜，波蘭頭號種子強勢挺進第三輪。

歷經首輪與俄國「幸運輸家」拉希莫娃（Kamilla Rakhimova）激戰磨合，23歲的史薇泰克在紐約法拉盛公園打出絕佳狀態，職業生涯首度面對WTA世界女單排名217的柴原瑛菜，2022年美網冠軍開賽勢如破竹連下7局，直到次盤第2局才讓對手勉強保發，總計僅花65分鐘速戰速決，32強門票到手。

請繼續往下閱讀...

「基本上，我對一切都很滿意，特別是臨場表現紮實且積極主動。」自律甚嚴的史薇泰克透露，與第一輪相比感覺節奏好多了，尤其上一場有點緊張，此役特別專注，「我並沒有真正關心分數，只重視技術細節和昨天練習的內容，並試著把這些轉化為我的比賽。」

這是史薇泰克連續19次躋身大滿貫第三輪，榮膺網壇公開年代第五人，跟上娜拉提諾娃（Martina Navratilova）、葛拉芙（Stefanie Graf）、桑琪絲（Arantxa Sanchez Vicario）和馬丁妮茲（Conchita Martinez）等傳奇名將腳步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法