晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

美網》球后史薇泰克輾壓日本黑馬 連19次晉大滿貫第三輪

2024/08/30 07:06

史薇泰克。（法新社）史薇泰克。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕史薇泰克（Iga Swiatek）無愧為當今世界球后，2024年美國網球公開賽女單次輪火力全開，6：0、6：1輾壓會外賽殺入的日本黑馬柴原瑛菜，波蘭頭號種子強勢挺進第三輪。

歷經首輪與俄國「幸運輸家」拉希莫娃（Kamilla Rakhimova）激戰磨合，23歲的史薇泰克在紐約法拉盛公園打出絕佳狀態，職業生涯首度面對WTA世界女單排名217的柴原瑛菜，2022年美網冠軍開賽勢如破竹連下7局，直到次盤第2局才讓對手勉強保發，總計僅花65分鐘速戰速決，32強門票到手。

「基本上，我對一切都很滿意，特別是臨場表現紮實且積極主動。」自律甚嚴的史薇泰克透露，與第一輪相比感覺節奏好多了，尤其上一場有點緊張，此役特別專注，「我並沒有真正關心分數，只重視技術細節和昨天練習的內容，並試著把這些轉化為我的比賽。」

這是史薇泰克連續19次躋身大滿貫第三輪，榮膺網壇公開年代第五人，跟上娜拉提諾娃（Martina Navratilova）、葛拉芙（Stefanie Graf）、桑琪絲（Arantxa Sanchez Vicario）和馬丁妮茲（Conchita Martinez）等傳奇名將腳步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中