美網》只花6分鐘！保莉妮因前球后老將傷退首闖第三輪

保莉妮。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕保莉妮（Jasmine Paolini）在2024年美國網球公開賽女單首輪力拚2小時48分鐘才逆轉勝，沒想到次輪只花6分鐘，就戲劇性贏球且職業生涯首度在此挺進第3輪。

保莉妮初登場激戰3盤，辛苦險勝2019 年美網冠軍的加拿大悍將安德列絲庫（Bianca Andreescu）後，此役對手前世界球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova）開賽就出狀況，首局接發球時扭傷左腳踝，捷克老將醫療暫停後無法再戰，只能讓保莉妮晉級。

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「太令人難過了，這樣離開球場很糟糕，希望她盡快康復。」保莉妮賽後在場上受訪時表示，沒想到會遇到這種突發狀況，義大利第5種子高舉起雙臂，望向天空喊出：「我們終於見面了，第三輪！」下個對手為哈薩克30種子普汀塞娃（Yulia Putintseva）。

28歲的保莉妮大器晚成，本賽季強勢崛起，法國公開賽首闖大滿貫決戰，並在溫布頓錦標賽再次拿到亞軍，如今美網也頭一回連過兩關，今年四大賽戰績提升至17勝3負，「太瘋狂了。」保莉妮表示，能實現兒時夢想令人難以置信，只能試著去享受，「保持微笑並提醒自己，這是最適合我的地方。」

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