帕運跆拳道》台灣首面獎牌出爐！蕭翔文初登帕運殿堂勇奪銅牌

蕭翔文勇奪巴黎帕運跆拳道男子K44級58公斤級銅牌。（體育署提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕25歲的跆拳道好手蕭翔文在2024巴黎帕運男子K44級58公斤級銅牌戰，以16：8擊敗西班牙好手畢雅羅伯斯（Joel Martin Villalobos），摘下銅牌，也是台灣本屆帕運首面獎牌。

蕭翔文去年在杭州亞帕運以外卡資格參賽一路過關斬將，勇奪跆拳道男子K44級58公斤級金牌，生涯首度參戰帕運，被視為奪牌熱門，此次名列大會第5種子，16強以37：7扳倒阿富汗達尼斯（Ebrahim Danish），接著再以22：1力退法國老將孔恩（Bopha Kong）闖進4強。

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蕭翔文4強對決2屆世錦賽金牌得主、以色列好手亞蘇爾（Asaf Yasur），以6：16敗下陣來，無緣前進金牌戰。

蕭翔文在銅牌戰面對20歲的西班牙好手畢雅羅伯斯，兩人開賽後呈現拉鋸戰、你來我往，蕭翔文在6：6平手後，連攻8分拉開差距，終場就以16：8收下勝利。

蕭翔文初登帕運殿堂就站上頒獎台，賽後與教練吳燕妮拿著會旗繞場，他感謝恩師一路的指導與陪伴，期許2028洛杉磯帕運能改變獎牌成色，完成奪金夢想。

蕭翔文勇奪巴黎帕運跆拳道男子K44級58公斤級銅牌。（體育署提供）

蕭翔文勇奪巴黎帕運跆拳道男子K44級58公斤級銅牌。（體育署提供）

蕭翔文勇奪巴黎帕運跆拳道男子K44級58公斤級銅牌。（體育署提供）

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蕭翔文勇奪巴黎帕運跆拳道男子K44級58公斤級銅牌。（體育署提供）

蕭翔文勇奪巴黎帕運跆拳道男子K44級58公斤級銅牌。（體育署提供）

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