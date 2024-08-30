MLB》「DH大谷」遭批不配奪MVP 名記者：將用表現消除反對聲音

大谷翔平。（資料照，歐新社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平本季專職指定打擊，目前繳出「42轟、42盜」，將挑戰前無古人的「45轟、45盜」和「50轟、50盜」偉業，成為今年國聯年度MVP熱門人選之一。但卻被專家質疑沒有在守備上做出任何貢獻，DH拿下MVP會有爭議。對此，《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）撰文打臉這項觀點，並認為大谷若是達成史無前例的紀錄後，MVP爭論將會自動消失。

大都會播客節目「Rock on Mets」主持人芬克爾斯坦（Ryan Finkelstein）日前在節目上認為大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）比大谷翔平更值得國聯年度MVP的獎項，因為大谷是指定打擊，每場只打7到10分鐘，工作量比林多還要少，他不用像林多一樣上場守備，而且過去從來沒有指定打擊的選手拿到年度MVP的前例。芬克爾斯坦更在自己社群網站開酸：「一個在守備上對球隊沒有任何貢獻的DH真的可以當MVP嗎？」

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《The Athletic》知名記者羅森索撰文反駁這項觀點，他認為雖然大谷目前因右手肘傷勢無法投打二刀流，只能專注於打者身上，但他的打擊數據遠勝於其他球員，即便過去從未出現DH拿MVP的例子，不過根據規則，指定打擊也是可以成為MVP候選人之一，這就意味著聯盟允許這樣的可能性。

羅森索也反問，國聯目前有哪一位球員能夠取代大谷翔平成為年度MVP，他的OPS0.999勇冠國聯，進攻的重要性遠優於守備，而且他目前正在挑戰「45轟、45盜」和「50轟、50盜」史無前例的紀錄當中，若是能夠達成其中一項，那就跟賈吉（Aaron Judge）敲出62轟一樣，很難否定他的紀錄，同時也無法否定大谷，「當大谷達成史無前例的紀錄後就能讓反對聲音消失，終結外界的質疑。」

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