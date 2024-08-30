MiLB》林振瑋飆速159KM！5局9K奪本季第10勝、單月防禦率0.62

林振瑋。（資料照，取自X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力紅雀1A的台灣203公分火球男林振瑋，今先發對決紅人1A，主投5局狂飆9次三振，勇奪本季第10勝。

林振瑋此役主投5局用80球有55顆好球，被敲出5支安打，僅投出1次保送，狂飆9次三振沒有失分，賽後防禦率降至2.76，終場球隊8：3獲勝，林振瑋收下本季第10勝。另外，他在8月5場先發防禦率僅0.62，表現相當出色。

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林振瑋此役80球中，有37顆四縫線速球、18顆滑球、16顆變速球與9顆伸卡球，其中四縫線速球的均速為95.7英哩，最快來到99英哩（159公里），另外伸卡球均速為93.1英哩。

值得一提的是，林振瑋近期先發不像過去火球連發，儘管依舊有飆破100英哩的身手，但過去幾場比賽，林振瑋的直球均速皆落在95英哩上下，上一場先發時的直球均速為95英哩，比起6月最後一場先發時的96.7英哩有段差距。

而林振瑋降速目的就是求控球，他在5月時4場先發就投出12次保送，6月5場先發9次保送，7月3場先發4次保送，8月至今5場先發僅7次保送，控球明顯改善。而他的K功依舊了得，8月5場29局先發狂飆36K。

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